Эксперт отмечает, что усиление геополитической напряженности существенно влияет на курс.

В ближайшее время будет наблюдаться незначительный рост курса доллара к гривне.

Такой прогноз, как говорится в материале УНИАН, озвучил старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб.

"Мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,8 грн/долл., а наличный доллар в банках будет торговаться около 28,7-28,9 грн/долл." - прогнозирует аналитик.

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Эксперт отмечает, что усиление геополитической напряженности в начале 2022 года генерирует существенное давление на цены через курсовой канал. Другим внешним риском эксперт называет стремительное ухудшение условий внешней торговли.

Справка УНИАН: последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.

Курс 1 февраля:

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 1 февраля, укрепился на 30 копеек – до 28,55 грн/долл.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,25 грн за долл., евро – 31,55 грн за евро.

Курс гривни к евро укрепился на 20 копеек - до 32,00 грн/евро.