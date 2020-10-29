Дмитрий Шварц

Кабинет министров в начале недели окончательно отменил ограничение в 47 тысяч гривень для зарплат руководителей, членов исполнительных органов и наблюдательных советов государственных компаний. Тем самым, правительство подвело черту под популистским решением, принятым ещё в апреле.

Весной, когда пандемия только начинала свою поступь по Украине, президент Владимир Зеленский выступил с предложением «затянуть пояса».

Инициативу поддержали Кабмин и Верховная Рада, а в законе о госбюджете были прописаны соответствующие изменения. Для чиновников и госслужащих, а также руководства и членов наблюдательных советов госкомпаний эта экономия вылилась в установление верхней планки окладов в размере десяти минимальных зарплат.

Шмыгаль сделал «внезапное» признание, что главными итогами ограничения зарплат стал массовый исход многих высококачественных специалистов из государственного сектора

С самого начала эксперты раскритиковали такой подход власти, указав, что вместе с сомнительной экономией государство получит в нагрузку рост коррупционных рисков и снижение мотивации у менеджмента компаний государственного сектора, которые во многих секторах национальной экономики играют ключевую роль.

В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль сделал «внезапное» признание, что главными итогами ограничения зарплат стал массовый исход многих высококачественных специалистов из государственного сектора и потеря кадрового потенциала госпредприятиями и госбанками.

Можно также вспомнить и скандальный уход из набсовета «Укрзализныци» Андерса Аслунда, который на прощанье хлопнул дверью, обвинив Зеленского в попытке саботировать реформу корпоративного управления госпредприятий. Конечно, на место опального шведа можно при желании найти другого европейца, но, как говорится, осадок остался.

Учитывая такие кадровые и репутационные потери, вполне логично, что в начале октября президент одумался и подписал закон, который дал Кабинету министров «зеленый свет» отменить верхнюю планку зарплат.

Вместо экономии на выплатах зарплат страна не получила миллиард долларов займа, которые так нужны в нынешнее кризисное время

Впрочем, на это решение повлияли и другие важные факторы. В меморандуме с Международным валютным фондом по новой программе standby Украина взяла на себя обязательство отменить это ограничение, а министр финансов Сергей Марченко заявлял, что этот вопрос является одним из приоритетных для Фонда.

Более того, в конце августа Конституционный суд признал ограничения зарплат незаконными и отменил их для госслужащих и судей.

В Украине спор об уровне зарплат государственных чиновников стал национальным видом спорта для политиков

Нужно напомнить, что наша страна так до сих пор не получила второй транш по новой программе сотрудничества с МВФ, и представители властей говорят, что продолжение сотрудничества с этой организацией остается приоритетом государственной политики.

Получается, что вместо экономии на выплатах зарплат страна не получила миллиард долларов займа, которые так нужны в нынешнее кризисное время.

Этот кейс ещё раз продемонстрировал, что в Украине спор об уровне зарплат государственных чиновников стал национальным видом спорта для политиков. Можно с легкостью вспомнить, что и во времена до пандемии коронавируса в стране шли нешуточные баталии вокруг этого вопроса.

Многие помнят, как в конце прошлого года министры предыдущего правительство пригрозили уволиться, если им не поднимут зарплату.

Но, пожалуй, самая нашумевшая история с премиями, которые выписал наблюдательный совет «Нафтогаза» менеджменту компании за победу над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Эти премии также были ограничены установленным правительством потолком.

Важно понимать, что какой бы ни была болезненной проблема, всегда есть решение

Каждый раз политики и чиновники действуют не логично, а идут на поводу у политической целесообразности. На выходе получается шараханье из стороны в сторону, потеря времени и, самое главное, человеческого ресурса.

Важно понимать, что какой бы ни была болезненной проблема, всегда есть решение.

Так, примерно месяц назад глава правительства Шмыгаль встретился с председателями наблюдательных советов госпредприятий. Он обсудил не только варианты выхода из ситуации с зарплатами, но и предложил ввести КРІ (ключевые показатели эффективности - УНИАН) для наблюдательных советов компаний.

По его словам, это позволило бы обществу справедливо оценить роль наблюдательных советов в украинской экономике, ведь реформа корпоративного управления должна стать примером успешностинашей страны.

Как говорится, всё гениальное просто: установи критерии эффективности для руководства госкомпаний и членов наблюдательных советов, после чего можешь с них спрашивать по поводу выполненных задач. И тогда не нужно принимать хаотичные решения, которых в этом году было предостаточно, чтобы потом их отменять.

Остается надеяться, что нынешняя ситуация наконец послужит уроком для нынешней власти, что нужно несколько раз подумать прежде, чем принимать то или иное решение, особенно в условиях мирового экономического кризиса.

Дмитрий Шварц

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