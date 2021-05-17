Компания "Укрпошта" начинает процесс приобретения банка и уже объявила тендер на отбор оценщика, который должен предоставить аналитико-консультационные услуги.
Об этом в Facebook сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.
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"Неделю начнем с позитива, тем более, что к нему мы шли долгие 4 года. И вот когда решение (пусть и компромиссное) утверждено всеми уважаемыми сторонами, "Укрпошта" начинает процесс приобретения банка", — написал он.
По словам Смелянского, к приобретаемому банку выдвинуты следующие требования: он должен быть небольшим, без отделений или с малым их количеством (т.к. количество собственных отделений "Укрпошты" превышает 11 тыс.) и без портфеля проблемных активов.
"Сейчас есть 2−3 таких цели, с которыми мы начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих 5−6 месяцев", — добавил Смелянский.
Кроме того, он уже представил несколько макетов карточек для нового банка "Укрпошты".
Тендер "Укрпошты" на закупку услуг по анализу финансово-хозяйственной деятельности, налоговых и юридических вопросов объявлен в системе Prozorro. Ожидаемая стоимость закупки — 3,5 млн грн. Конечный срок подачи тендерных предложений — 15 июня, дата проведения аукциона — 21 июля.
"Укрпошта" и покупка банка
- О планах получить банковскую лицензию руководство "Укрпошты" заявляло уже несколько лет.
- В мае 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который разрешил бы "Укрпоште" предоставлять банковские услуги.
- В то же время в НБУ выступили категорически против такой инициативы.
- В декабре 2020 года Игорь Смелянский заявил, что компания рассматривает вопрос о покупке банка, и о планах "Укрпошты" выйти на второе место в Украине по количеству платежных карт.
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