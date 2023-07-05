Отмечается, что деньги перечислили на основании поддельных документов.

В НЭК "Укрэнерго" выявлены махинации на сумму почти 60 млн грн. В свое время оператор безосновательно перечислил деньги компании из орбиты регионалов Азарова-Клюевых и теперь судится, чтобы не платить долг реальному контрагенту. Об этом в колонке на Цензор.net написал политический эксперт Александр Черненко.

"Анекдотично-коррупционный кейс, как государственный оператор рьяно "борется" с хищениями и вывел следствие на самого себя... Схему двойного "обилечения" Укрэнерго вместе с компаниейиз орбиты Азарова-Клюевых провернул нынешний глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий", — говорится в публикации.

Он напомнил, что в феврале 2023 Укрэнерго обратилось в СБУ с заявлением о том, что ООО "Ай-Тек Украина" пытается безосновательно взыскать с него 54 млн грн, которые уже были уплачены за эти же работы другому контрагенту.

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Дело касается событий 2011 года. Тогда Укрэнерго заключило договор с ООО "Связьтехсервис", которое тесно связано с тогдашними высокопоставленными чиновниками — Николаем Азаровым и братьями Андреем и Сергеем Клюевыми. После 2014 выплаты этой компании были прекращены, и она обратилась в суд с иском о взыскании 55 млн грн. В 2016 "Связьтехсервис" передал право требования по иску ООО "Ай-тек Украина".

Через два года после того, в декабре 2018, Укрэнерго якобы получило письмо о том, что снова виноваты деньги "Связьтехсервису". По версии следствия и согласно судебному постановлению, письмо было фейком.

"Укрэнерго же поверило на слово и экономический совет с Кудрицким в составе предложил "Связьтехсервису" подписанное мировое соглашение и уплатить 53 млн грн. Оператор так спешил расстаться с деньгами, что перечислил их, даже не дожидаясь утверждения мирового соглашения", — написал Черненко.

Уже в 2019 Хозяйственный суд Киева мировое соглашение не утвердил и заменил "Связьтехсервис" как истца по делу на его правопреемника — "Ай-Тек Украина". Так Укрэнерго стало должником этой ООО, и собственно об этой задолженности говорится в обращении Укрэнерго к СБУ от февраля 2023 года.

"Но он (Кудрицкий — ред.) забыл рассказать следователям и обществу о своей роли в этой афере. Экономический совет Укрэнерго, членом которого он лично был, на основании недействительных документов решил заплатить одной компании 53 млн грн и теперь отбивается в судах от аналогичного долга перед другой", — сообщил эксперт.

По факту расчетов Укрэнерго с компанией "Связоктехсервис" открыто уголовное производство. Фамилия Кудрицкого в нем отсутствует. От Укрэнерго фигурируют только директор по безопасности Укрэнерго Сергей Тоцкий и экс-глава правления Всеволод Ковальчук. В мае 2023 дело против них направлено в суд.