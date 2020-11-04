По состоянию на 1 октября в Украине выпущено более 73 миллионов карточек.

С начала года 54% всех безналичных платежей составляют бесконтактные операции, в прошлом году это была лишь треть.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В сентябре значительно выросла доля токенизированных карт, то есть расчетов с помощью NFC-чипа смартфоном, часами и тому подобное. По сравнению с январем, таких операций стало на 50% больше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма безналичных операций выросла на 5,5% к январю-сентябрю прошлого года. Зато наличных с карточек начали получать на 3,3% меньше.

"Также расширяется сеть платежных терминалов: их количество выросло на 7,9%. Из них 85% поддерживают "бесконтакт", - подчеркнули в ведомстве.

По состоянию на 1 октября в Украине выпущено более 73 миллионов карточек, то есть +7,4% от начала года.

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Автор: УНИАН