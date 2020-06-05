Украинцы продают больше валюты, чем покупают

Продажа валюты превысила ее покупку шестой месяц подряд.

Украинцы в мае текущего года продали через банковскую систему 908,8 млн долл., или на 48,6 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превысила ее покупку шестой месяц подряд.

С начала года, за январь-май, украинцы продали через банковскую систему на 570,9 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Как сообщал УНИАН, украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 млрд долл., или на 176,8 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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