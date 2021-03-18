Действия правительства будут зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине.

Кабинет министров может возобновить все программы помощи предпринимателям, в том числе и выплаты по 8 тысяч гривен.

Действия правительства будут зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине. Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко во время форума "Украина 30" в четверг, 18 марта.

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"Мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Будем действовать зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны", – отметил глава Минэкономики.

По его словам, на сегодняшний день в стране большинство областей работают нормально.

"Однако у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться", – резюмировал Петрашко.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

В столице 17 марта 2021 года выявили более 1 тысячи новых больных COVID-19, 30 человек умерли. В больницы с коронавирусной болезнью госпитализировали 148 пациентов.

С 20 марта 2021 года в Киеве вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.

Помощь предпринимателям

3 февраля 2020 года правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

28 декабря Кабмин внес изменения в программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", расширяющие число претендентов, которые смогут получить финансовую помощь в рамках этой госпрограммы.

С момента старта программы банки-участники выдали 8916 кредитов на общую сумму 21,4 миллиарда гривень.

По состоянию на 24 февраля 2021 года предельную сумму помощи предпринимателям по программе "5-7-9" увеличили до 400 тысяч евро.

17 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что законопроектом предлагается разрешить заключать коллективные трудовые договоры не только между юридическим лицом и коллективом, но и между физическим лицом-предпринимателем и его сотрудниками.

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Автор: Елена Коваленко