Больше всего товаров за 9 месяцев этого года Украина экспортировала в Польшу, Германию и Италию.

За январь-сентябрь 2020 года экспорт товаров в страны Евросоюза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,3%, до $13,06 миллиарда, импорт из ЕС – на 10,5%, до $16,44 миллиарда.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Сальдо внешней торговли Украины со странами ЕС за этот период было отрицательным и составило $3,38 млрд.

Больше всего товаров за 9 месяцев этого года Украина экспортировала в Польшу (на $2,33 млрд, на 8% меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года), Германии (на $1,48 млрд, на 17% меньше) и Италии (на $1,33 млрд; на 26,7% меньше).

Читайте такжеУкраина может пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с ЕС

Больше всего в январе-сентябре 2020 года Украина продала в страны ЕС машин, оборудования и механизмов (на $1,92 млрд; на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), черных металлов (на $1,81 млрд; на 26,6% меньше), жиров и масел животного или растительного происхождения (на $1,34 млрд; на 23,7% больше).

Больше всего товаров за девять месяцев 2020 года Украина импортировала из Германии (на $3,88 млрд; на 14,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), Польши (на $2,87 млрд; на 4,4% меньше) и Италии (на $1,4 млрд; на 3,6% меньше).

Основными товарными позициями украинского импорта из ЕС за январь-сентябрь 2020 года были: машины, оборудование и механизмы (на $3,55 млрд; на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), транспортные средства (на $1,93 млрд; на 22,4% меньше), готовые пищевые продукты (на $1,30 млрд; на 15,3% больше).

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН