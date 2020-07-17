У Нацбанка новый глава: есть ли повод для беспокойства

В четверг, 16 июля, парламент назначил нового главу Национального банка Украины. К этому событию было приковано пристальное внимание не только в нашей стране, а и за ее пределами. Ведь ему предшествовала громкая отставка предыдущего главы НБУ Якова Смолия, заявившего о систематическом политическом давлении на Нацбанк, что вызвало обеспокоенность у крупнейших международных партнеров Украины, не раз подчеркивавших необходимость сохранения независимости центробанка.

После отставки Смолия главная интрига была связана с выбором президентом кандидатуры нового главы НБУ. И хотя на этом этапе конкретные имена Офис президента официально не называл, но имя Кирилла Шевченко, не столь известное в широких политических кругах, прозвучало в устах экспертов практически сразу.

Шевченко является профессиональным банкиром, работая в этой сфере более двадцати лет, и его послужной список выглядит довольно внушительно. Он работал в разных банках, и первой его крупной должностью стал пост заместителя главы правления банка «Финансы и кредит». В 2004 году банкир возглавил Государственное ипотечное учреждение.

В 2009 году он был советником на тот момент премьер-министра Юлии Тимошенко. В том же году он вошел в наблюдательный совет «Укргазбанка» после его национализации. В 2010 году стал соучредителем «Терра Банка», который затем был продан. До осени 2014 года Шевченко работал советником главы правления «Ощадбанка». Позже Кирилл Шевченко вернулся в «Укргазбанк» на должность первого заместителя главы правления, а с 2015 года – занял пост главы правления этого банка.

К профессиональным качествам Кирилла Шевченко вопросов, похоже, у банковского сообщества не возникает, но на первый план выходят опасения относительно сохранения независимости главного финансового института страны под руководством нового главы НБУ. И ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд, и послы Большой Семерки неоднократно подчеркивали необходимость дальнейшего обеспечения независимости Нацбанка, прописанного в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ.

Обещания первого банкира страны

Сам Кирилл Шевченко в ходе заседания профильного парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики перед вынесением своей кандидатуры на голосование в Верховную Раду, отвечая на вопросы депутатов, пообещал не допустить неконтролируемой инфляции или эмиссии. Также он заявил о необходимости продолжения сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми партнерами, а основным заданием, поставленным перед ним президентом, назвал сохранение независимости Нацбанка.

Выступая с трибуны парламента Шевченко отметил, что Национальный банк за последние шесть лет прошел путь институционального развития.

«При поддержке наших международных партнеров был построен независимый центробанк, который обеспечивает макроэкономическую стабильность банковской системы и экономики. За время последних событий карантина банковская система подтвердила свою зрелость, в чем, безусловно, была большая роль регулятора. Экономика Украины начинает выходить из ограничений во время карантина, но продолжает стагнацию», - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что поддерживает политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности и устойчивого развития банковской системы, а также отметил, что Нацбанк и далее будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости работающих в Украине банков.

Оценки экспертов

Обещания нового главы НБУ выглядят оптимистично, однако не все эксперты финансовой сферы, понимая сложность стоящих перед страной экономических вызовов, его разделяют.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил профессиональные качества Шевченко, назвав его «тихим непубличным профессионалом», однако выразил сомнения относительно его независимости на своей новой должности.

«Вопрос не лично в нем. Это не вопрос персоналий. Главное то, что он, очевидно, будет зависимым кандидатом. А значит, политика НБУ изменится. Значит, желания Офиса президента будут в приоритете», - написал Фурса.

Исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук считает, что новый глава НБУ является слабой персоной и, по его мнению, отныне монетарная, валютная и кредитная политика будут решаться в Офисе президента.

«Возможно, на это бы посмотрели сквозь пальцы в Украине 90-х годов, когда все институты еще только формировались. Для Украины 2020-го года это огромный шаг назад. Полномочия главы НБУ - семь лет именно для того, чтобы смена руководства не пересекалась с политическими циклами. Это один из столпов независимости монетарных властей, и он был нарушен», - отметил Боярчук.

По мнению эксперта, МВФ и другие международные партнеры сейчас поставили Украину на паузу и будут наблюдать за ситуацией.

«Я думаю, что как минимум до декабря никаких движений со стороны МВФ не будет. Для инвесторов тоже вся эта история - это красный сигнал. Все сотрудничество с Украиной последний год основано на предположении, что Зеленский не залезет в НБУ. Предположение нарушено, теперь лимиты на Украине будут закрыты до лучших времен. Имя главы НБУ в этой ситуации не важно. Скорее всего, что средства, которые заводились в украинские облигации прошлого года, будут выводиться при возможности», - подчеркнул Боярчук.

Эксперт считает, что позиция кредиторов может смягчиться, если курс НБУ в ближайшее время не будет отличаться от политики НБУ времен предшественников Шевченко.

А вот экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов считает кандидатуру Кирилла Шевченко «лучшим выбором» из возможных на сегодняшний день. При этом он отмечает важность получения четкой позиции нового главы центробанка о том, какой будет политика Нацбанка в дальнейшем.

«Для экономики страны и бизнеса важна стабильность, то есть продолжение политики, которую вели предыдущие руководители Нацбанка. Надеюсь, так и будет. Понятно, что некоторые изменения в политике НБУ стоит ожидать. Это может быть некоторое смягчение монетарной политики, немного другой подход к курсовой политике», - считает Милованов.

Вместе с тем, по его мнению, должны продолжаться политика инфляционного таргетирования, направленная на сохранение низких темпов инфляции, а также взвешенная политика в сотрудничестве с правительством, в частности, недопущение финансирования бюджетных расходов за счет прямой эмиссии.

«Также должны сохраниться достижения последних пяти лет – усиленный надзор за банками, а теперь и за небанковскими финансовыми учреждениями, сильная кадровая политика в самом центробанке, которая позволила построить сильную институцию. Надеюсь, так и произойдет», - подчеркнул Милованов.

Как видно, оценки экспертов несколько различаются, однако все сходятся во мнении о необходимости продолжения текущего курса Нацбанка и сохранении «островка стабильности» в период экономических потрясений и коронакризиса, а также сохранения поддержки международных финансовых партнеров нашей страны.

Ожидания от деятельности нового главы высоки, а цена ошибки может быть слишком высокой для ослабленной коронакризисом экономики нашей страны и благосостояния украинцев.

Екатерина Жирий