В ОП возникли проблемы логистического характера.

Советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что программа сотрудничества с Международным валютным фондом не прекращена.

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Устенко напомнил, что Украина ожидает транш МВФ в 2021-м году.

"Программа у нас рассчитана на 5 млрд долларов, 2,1 млрд мы получили. И тут не проблема в том, что нам нужно выполнить или не нужно. Задача в том, что то, что прописано в программе сотрудничества с МВФ – это же прописано и в программе самого президента Зеленского: реформа судебной системы, борьба с коррупцией и так далее", — сказал он.

По его словам, в ОП возникли проблемы логистического характера.

"Как мы понимаем в Офисе президента, возникли проблемы даже не технического характера, а логистического, которые возникли потому что ты не можешь просто взять и изменить украинское законодательство. Чтобы его менять, скажем, в отношении судебной системы, президент проводил много встреч, говорил с экспертами, это занимало много времени. И логистически мы не выдержали того времени, которое, как надеялись, сможем выдержать", - отметил советник президента.

Он рассказал, что программа не была прекращена.

"Как только будут проголосованы инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали выполнить не только МВФ, но и украинскому обществу", - подчеркнул Устенко.

Миссия МВФ в Украине

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась в Украине без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

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Автор: УНИАН