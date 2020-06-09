Украина и Дания могут нарастить товарооборот до $1 миллиарда

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок и новоназначенный посол Дании Оле Эгберг Миккельсен обсудили активизацию экономического и инвестиционного сотрудничества.

Украина и Дания имеют все шансы нарастить товарооборот до 1 миллиарда долларов США в год.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в ходе встречи с новым послом Королевства Дания в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном по случаю вручения им копий верительных грамот.

В частности, собеседники наметили будущие шаги, направленные на углубление политического диалога и активизацию экономического и инвестиционного сотрудничества.

Божок выразил благодарность Дании за неизменность позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также сохранению санкций против России как агрессора. Кроме того, он отметил реализацию Копенгагеном ряда программ, призванных способствовать внедрению системных реформ в Украине.

В свою очередь, посол Миккельсен заверил в дальнейшей поддержке Данией европейских и евроатлантических устремлений Украины.

Заместитель министра поздравил посла с прибытием в Украину и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

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