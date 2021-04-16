Степанов убежден, что минимальная заработная плата врача должна быть не менее 23 тыс. грн, среднего медицинского персонала - 17 тыс. грн, а младшего - 12 тыс. грн.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Минздрав разработал законопроект по привязке минимальной заработной платы медицинских работников к определенному количеству прожиточных минимумов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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"Министерством здравоохранения подготовлен законопроект, которым предлагается привязать минимальную заработную плату наших медработников к соответствующему количеству прожиточных минимумов. Это позволит вывести заработные платы наших врачей, среднего и младшего медицинского персонала до приемлемого уровня", - рассказал Степанов.

Он отметил, что минимальная заработная плата врача должна быть не менее 23 тыс. грн, среднего медицинского персонала - 17 тыс. грн, а младшего - 12 тыс. грн.

Министр также подчеркнул, что Украине нужно постоянно вкладывать средства в подготовку собственных медицинских кадров, инфраструктуру и оснащение медицинских учреждений, а также обратить внимание на научный потенциал государства.

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Автор: Татьяна Поляковская