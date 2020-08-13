США могут перекрыть Китаю доступ к долларовой системе расчетов - СМИ

Китайские экономисты настаивают на немедленной интернационализации юаня.

Китай заявил о том, что растущее напряжение в отношениях Вашингтона и Пекина может стать причиной для эскалации экономической войны.

Об этом сообщает Reuters.

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Доступ к расчетам в долларах

Как пишет агентство, китайские экономисты в последние месяцы публично обсуждают худшие сценарии, при которых Китай потеряет доступ к расчетам в долларах.

Конфискация вложений в госдолг США

Высказываются опасения, что Вашингтон заморозит или конфискует часть вложений Китая в госдолг США. Эти опасения привели к новым призывам укрепить глобальное влияние юаня, чтобы уменьшить зависимость от доллара.

Удар по мировой экономике

Аналитики считают, что любая попытка Вашингтона отрезать Китай от долларовой системы может потрясти финансовые рынки и нанести ущерб мировой экономике.

«Мы должны мысленно подготовиться к тому, что Соединенные Штаты исключат Китай из долларовой системы расчетов», — сказал экономист BOC International Гуань Тао.

Хронология событий

1 июля 2020 года вступил в силу закон о национальной безопасности Гонконга. Благодаря этому документу китайские власти могут в обход местного правительства преследовать подозреваемых и наказывать за действия, которые в Пекине расценивают как угрожающие национальной безопасности и подрывающие государственную власть в Гонконге. Нарушители закона могут получить пожизненный срок.

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о подписании закона о новых санкциях в адрес Китая в связи с его действиями в отношении Гонконга. Также был подписан исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций Вашингтона для этого специального административного района КНР.

20 июля 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в несправедливых торговых практиках, нарушениях прав человека и попытках внедрить китайских агентов влияния в американское общество.

22 июля США предписали Пекину закрыть генконсульство КНР в техасском Хьюстоне в целях защиты американской интеллектуальной собственности и личной информации американце. Пекин обвинил Вашингтон в "беспрецедентной эскалации" ситуации и пригрозил ответными мерами.

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Автор: Елена Коваленко