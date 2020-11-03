После интеграции Sportbank сфокусируется на маркетинге, операционных процессах, клиентском сервисе и разработке программного обеспечения.

В декабре 2020 года sportbank начнет выпускать карты второго банка-эмитента - ТАСкомбанк, - сообщает деловой портал Delo.UA.

"Мы изначально закладывали возможность мультибанковской архитектуры. И вот, наряду с существующим банком, мы объявляем о начале работы с новым партнером. Сотрудничество существенно усилит позиции sportbank с точки зрения капитализации и ликвидности. Интеграция с новым банком-партнером – это масштабирование проекта и дополнительные возможности для клиентов. После запуска мы сосредоточимся на обещанных сервисах, услугах и в ускоренном режиме будем анонсировать все, чего ждали наши клиенты", - комментирует новость СЕО sportbank, Денис Сапрыкин.

После интеграции Sportbank по-прежнему останется самостоятельным брендом. Команда мобильного банка сфокусируется на маркетинге, операционных процессах, клиентском сервисе и разработке программного обеспечения. Запуск второго банка-эмитента не отразится на тарифной политике, процедуре оформления и обслуживании карт. Также sportbank продолжит сотрудничество с ОКСИ БАНКОМ.

Sportbank станет первым мультибанком в Украине. Проект презентовали в октябре 2019 года. Это современный мобильный банк для украинцев, увлеченных спортом и активным образом жизни. Банк работает без отделений, получить карту можно бесплатной курьерской доставкой или в точке выдачи.

В мобильном приложении sportbank собраны все популярные платежные услуги: кредитная карта, кредит наличными, переводы с карты на карту, платежи, бонусы и кешбэк. Среди преимуществ карты sportbank выделяют: возобновляемый кредитный лимит до 100 000 гривень, первый льготный период до 120 дней, кешбэк 10% на оплату товаров и услуг в категории "Спорт", который начисляется на собственные и кредитные средства и до 20% кешбэка на другие популярные категории.

ТАСкомбанк основан в 1989 году и является одним из первых коммерческих банков в Украине. По размерам чистых активов - в двадцатке крупнейших банков страны. Входит в озвученный НБУ перечень системно важных банков.

С 2004 года ТАСкомбанк является частью финансово-промышленной группы "ТАС" Сергея Тигипко. В июле 2020 года банк успешно прошел процедуру рейтингования международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service.

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Автор: УНИАН