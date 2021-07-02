Под маркой так называемых "антиахметовских" законов Кабмин хочет усилить давление на бизнес и, таким образом, наполнить дефицитный бюджет.

Об этом пишет в своем новом блоге, который вышел на информационном портале Лига, доцент университета Государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

Эксперт анализирует законопроект №5600, предусматривающий существенные изменения в Налоговый кодекс Украины. Верховная Рада одобрила его в первом чтении 1 июля на своем внеочередном заседании. Документ, среди авторов которого есть Кабмин и председатель профильного комитета парламента, был зарегистрирован 2 июня. Кроме него, в ВР в течение месяца регистрацию прошли 7 альтернативных проектов.

По мнению Андрея Гмырина, украинских предпринимателей, в случае принятия законопроекта, ждет ряд неприятных новаций:

запрет на выезд за рубеж руководителям предприятий, где есть задолженность по налоговым обязательствам (по результатам обращения в суд налоговых органов);

в случае возникновения любой суммы налогового долга (по декларации налогоплательщика) и за просрочку его оплаты хоть на один день - денежные средства такого плательщика налога будут списываться без решения суда;

налоговая служба получит возможность направлять запросы на информацию, руководствуясь лишь подозрением о нарушении налогового законодательства;

ГНС будет иметь право на налоговый залог даже при условии обжалования налогоплательщиком в суде спорных решений налоговой службы, вплоть до момента вынесения решений судом.

По словам эксперта, обычные граждане тоже почувствуют на себе изменения в Налоговый кодекс:

для сельских жителей в 4 раза (с 2,0 га до 0,5 га) уменьшен размер земельного участка, с которой не нужно платить налог на доходы физических лиц;

для граждан, которые в течение года будут продавать 3 и более объекта недвижимости, налог на доходы составит 18% от его стоимости;

отменяется льгота по уплате НДС при первом продажи объектов жилого фонда (квартир, садовых домов и тому подобное), через что стоимость квадратных метров жилья для граждан возрастет.

Отдельный "сюрприз" в виде минимального размера налога на 1 га (в среднем около 1500 грн. за 1 га) получат владельцы земельных участков или те, кто занимается их обработкой, пишет Андрей Гмырин. Он отмечает, что крупный бизнес тоже попадает в орбиту действия налоговых изменений. "Сюрпризы" для крупного бизнеса заключаются в увеличении ренты за пользование недрами при добыче железной руды и отмене льготы по акцизному налогу для плательщиков, которые осуществляют поставки электроэнергии, в т. ч. “зеленой”. Эксперт подчеркивает, что Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз Украинских Предпринимателей назвали этот законопроект “попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики”.

"Судя по предложенным изменениям, Кабмин стремится на скорую руку залатать дырявый бюджет. Что и понятно, ведь на кредиты МВФ Украине теперь нечего рассчитывать. Но делает он это, как всегда, непродуманно и несистемно, порой, вопреки здравому смыслу. Ведь внедрение этих шагов будет означать дополнительные расходы для предприятий, рост цен на товары и услуги для граждан. И все это происходит на фоне миллиардных потерь бюджета через разнообразные налоговые льготы вроде преференций для организаторов азартных игр и лотерей. Я не говорю уже о нехватке системных изменений в налоговой сфере, судопроизводстве и тому подобное. Однако руки опускать не следует – другого пути, как стучать в двери властных кабинетов и обращаться к законотворцам через медиа, у представителей экспертной среды нет. Тем более, что, похоже, законопроект 5600 пойдет на доработку. По крайней мере, к этому на вчерашнем заседании парламента призвал профильный комитет спикер Дмитрий Разумков", - резюмирует Андрей Гмырин.

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Автор: Иван Бойко