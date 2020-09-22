Ежегодно на могилу Цадика Нахмана, основателя брацлавского хасидизма, приезжают десятки тысяч его последователей со всего мира, чтобы отпраздновать еврейский Новый год.

В этом году хасидов не пустили в Украину. И все же избранные попали в Умань на еврейский Новый год Рош а-Шана.

Не 40-50 тысяч, как обычно, а лишь несколько тысяч. Поэтому из-за ковида новогодний сезон, который кормит целые районы Умани, провален, говорится в сюжете Гроші.

Ежегодно сюда на могилу Цадика Нахмана, основателя брацлавского хасидизма, приезжают десятки тысяч его последователей со всего мира, чтобы отпраздновать еврейский Новый год.

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За два десятка лет улица превратилась в хасидский квартал. Здесь все на иврите, цены как в Израиле. Говорить о стоимости блюд стесняются даже хасиды, имеющие бизнес на Пушкина.

Очень дорого в кафе, продукты также дорогие. На Новый год самая большая выручка, - рассказал Хайм, владелец кафе.

Поесть в хасидском квартале обойдется в немалую копеечку, по крайней мере, для украинцев. К примеру, восемь долларов, это более 200 гривен за перекус с газированным напитком. И это еще по акции.

Впрочем, не в этом году, поскольку празднование - карантинное, из 2 тыс. хасидов. Такое количество смогло прорваться в Умань до закрытия Украиной границ для иностранцев.

Мэр города Александр Цебрий говорит, что паломники в большинстве вообще не платят никаких налогов.

Когда говорят, что город Умань содержится за счет средств паломников-хасидов, это, мягко говоря, неправда. Строится большой отель, но он считается как частный дом. Там проживает на постоянной основе большое количество людей, тех же туристов. Из них удерживаются средства. Но налоговая на сегодняшний день имеет мораторий на проверку. И поэтому, когда задаются вопросы, говорят, это все мои родственники, и я ни копейки от них не получаю, - рассказал городской голова.

Зато жители Пушкина, где поселились хасиды, свою копеечку получают. Да и живут на средства, которые привозят паломники. А на слова мэра реагируют агрессивно.

Пусть городской глава даст работы и все. У нас же вообще работы нет. И куда идти? Все идут к хасидам. Идут и молодые, и старые, потому что хотят что-то заработать, - говорит местная жительница Галина.

В лучшие годы паломники привозили в Умань 60 млн долларов. Это около 1200 валюты на одного человека, подсчитали в хасидской общине. Но городской бюджет этих денег не видит.

Как прошло празднование Рош а-Шана в этом году?

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Автор: Наталия Печиборщ