О завершении сделки и дальнейших планах развития будет объявлено дополнительно, после получения разрешений регулирующих органов.

Австрийская Rewe International AG продает 100% в капитале компании Билла-Украина владельцу сети Novus.

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Об этом сообщает RAU со ссылкой на пресс-службу компании Novus.

"Компания Consul Trade House UAB (единственный участник ООО "Новус Украина") и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", которая владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины. Сейчас идет финальное согласование сделки Антимонопольным комитетом", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что Novus и Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами для стабильности ведения бизнеса. О завершении сделки и дальнейших планах развития будет объявлено дополнительно, после получения разрешений регулирующих органов.

Справка по сети Billa

Австрийская сеть Billa, входящая в REWE Group, насчитывает 35 магазинов в Украине, расположенных в Киеве, Киевской области и Житомире.

Она была первым международным ритейлером, вышедшим на украинский рынок. Компания пришла в Украину в начале 2000-х годов, открыв магазины в Киеве, Харькове и Днепре, а пика своего развития достигла в кризисный 2014-й, когда количество объектов достигло 39.

К тому времени магазины ритейлера работали в 16-ти городах 9-ти областей страны.

Однако в 2017 году компания решила уйти из регионов страны, сконцентрировавшись на развитии в Киеве и Киевской области.

Справка по сети Novus

Novus представлен на украинском рынке с 2009 года и входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует и в другие сектора Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT.

Сегодня Novus - одна из самых успешных и перспективных мультиформатных сетей в Украине, которая объединяет 46 магазинов.

Общая площадь торговых комплексов составляет более 220 тысяч квадратных метров. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 400 до 7000 квадратных метров, в том числе - франчайзинговые.

Товарооборот сети Novus в 2019 году составил 11,5 миллиарда гривень.

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Автор: УНИАН