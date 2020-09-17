По словам эксперта, они будут делать это, чтобы снизить налоговое давление.

Запланированное увеличение минимальной зарплаты в Украине с 1 января следующего года до 6 тысяч гривень, а с 1 июля до 6,5 тысячи гривень может вынудить часть малого и среднего бизнеса уйти в "тень", чтобы снизить налоговое давление.

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Об этом во время онлайн-конференции заявил эксперт Case Украина Василий Поворозник, по словам которого такое повышение на практике приведет к автоматическому увеличению ряда налогов и сборов.

Кто оплатит повышение "минималки"

"В частности, вся тяжесть ляжет на тех, кто работает "вбелую", кто платит официальные белые налоги, а также на малый и средний бизнес, потому что вырастут налоги для ФОПов, в частности, ЕСВ. Каким образом это будет сочетаться с борьбой с тенью, вызывает вопросы, потому что такой рост минимальной зарплаты увеличит налоговую нагрузку для малого и среднего бизнеса, и не исключено, что предприниматели могут быть вынуждены уйти в тень или другим образом оптимизировать налоговые отчисления, которые они оплачивают", - сказал он.

Что этому предшествовало

Ранее Верховная Рада приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень с 1 сентября этого года. В 2021 году минимальную зарплату планируют повысить до 6,5 тысячи гривень в два этапа.

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Автор: Дмитрий Шварц