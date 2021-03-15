С начала года чистые резервы Нацбанка сократились на 2,7%.

Чистые международные резервы Национального банка Украины за февраль 2021 года сократились на 1% - до 17,6 миллиарда долларов.

Читайте такжеВпервые за два с лишним года Нацбанк повысил учетную ставку до психологического максимумаОб этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала текущего года чистые резервы сократились на 2,7%.

Что этому предшествовало

Международные резервы Украины в феврале сократились на 1% и на 1 марта 2021 года составили 28,543 миллиарда долларов в эквиваленте.

По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15% и на 1 января 2021 составили 29,1 миллиарда долларов в эквиваленте.

Справка УНИАН

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.

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Автор: Екатерина Жирий