С докладом по законопроекту выступила председатель подкомитета ВР Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для реализации президентской программы "Доступная ипотека". Предусмотрен выпуск облигаций примерно на 20 млрд гривень.

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем (№5308) был принят за основу 263 голосами «За».

С докладом по законопроекту выступила председатель подкомитета Комитета ВР по вопросам бюджета Леся Забуранная.

По ее словам, документ предусматривает создание законодательной базы присоединения Государственного ипотечного учреждения к ЧАО «Укрфінжитло» и необходимых условий для надлежащей реализации инициированной Президентом Украины программы «Доступная ипотека», обеспечения функционирования рынка ипотечного кредитования и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения украинцев жильем.

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 30 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», предусмотрев, что Министерство финансов должно осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в пределах объемов, установленных приложением № 2 к настоящему Закону (ок. 20 млрд грн - ред.) с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ЧАО «Укрфінжитло», в частности - для обеспечения граждан Украины жильем и урегулирования вопроса деятельности ЧАО «Укрфінжитло» в связи с присоединением к нему Государственного ипотечного учреждения.

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Автор: Дмитрий Захаров