В АМКУ будет образована Комиссия по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий создание в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) комиссии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта (№3132) проголосовали 245 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он предлагает дополнить закон «Об Антимонопольном комитете Украины» новой статьей, которой определяются отдельно полномочия комитета как органа обжалования в сфере публичных закупок.

«Так, в АМКУ будет образована Комиссия по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Эти уполномоченные назначаются в порядке, предусмотренном для назначения государственных уполномоченных АМКУ», - сказано в пояснительной записке.

Верховная Рада приняла за основу этот законопроект в апреле 2020 года.

Антимонопольный комитет

Антимонопольный комитет - государственный орган, целью которого является обеспечение государственной защиты конкуренции в предпринимательской деятельности.

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Автор: Дмитрий Шварц