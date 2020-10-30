Лидером по количеству открытых вакансий является Польша.

Количество размещенных на международном сайте поиска работы Jooble предложений работы за границей для украинцев в конце октября по сравнению с концом сентября выросло на 21% - до 9384 c 7756 вакансий.

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Об этом сообщила пресс-служба платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot на своем сайте.

Согласно сообщению, лидером по количеству открытых вакансий является Польша. Работодатели этой страны ищут, в первую очередь, упаковщиков, каменщиков, кровельщиков, разнорабочих и водителей.

Среди лидеров также Германия (ищет сиделок, штукатуров и медсестер) и Чехия (ищет строителей, сантехников и разнорабочих).

Что этому предшествовало

Согласно опросу, проведенному веб-порталом об IT-отрасли Украины DOU, около 52,6% украинских IT-специалистов готовятся или думают о трудовой миграции в другие страны, и только 8% точно не планируют выезжать.

Денежные переводы трудовых мигрантов в Украину в январе-августе 2020 года составили 7,168 миллиарда долларов, что на 6,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года (7,661 миллиарда долларов).

НБУ ожидает сокращения в 2020 году переводов в Украину от трудовых мигрантов из-за коронавируса на 0,5-1 миллиарда долларов.

Всемирный банк прогнозирует в 2020 году крупнейшее за последние годы сокращение объемов международных денежных переводов от трудовых мигрантов – примерно на 20%, что связано с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Справка УНИАН

Jooble – один из крупнейших сервисов по поиску работы, который входит в пятерку самых посещаемых в мире сайтов по трудоустройству по данным Similar Web.

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Автор: Павел Степанец