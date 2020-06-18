Удар по бедности. Будет ли в Украине пересмотрен прожиточный минимум

Кабинет министров, согласно доработанной программе деятельности, поставил задачу повысить размер прожиточного минимума до реальной величины. Таким образом решено ликвидировать бедность в нашей стране.

По данным ООН, около 50% украинцев живут как раз за чертой бедности, которая и определяется как фактический прожиточный минимум. На международном уровне к нищим относят людей, которые выживают менее, чем на 3,2 доллара в день. Это - черта бедности для стран с уровнем дохода ниже среднего, к которым и относится Украина (черта бедности для стран с доходом выше среднего - 5,5 доллара в день).

Учитывая, что прожиточный минимум в Украине с 1 января 2020 года составляет на одного человека в месяц 2027 гривен; с 1 июля будет 2118 гривен; с 1 декабря – 2189 гривен, то с ООН не поспоришь.

И есть все шансы обновить антирекорд, чему будет способствовать, опять-таки, по прогнозам международных институций, падение экономики Украины в пределах 8% из-за пандемии коронавирса, а точнее – грядущего экономического кризиса. Правда, правительство уверяет, что в четвертом квартале все вернется на круги своя – экономика восстановится и даже пойдет в рост, но при одном условии - не будет ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Видимо, в расчете на лучшее, Кабинет министров намерен с 1 января 2021 года установить прожиточный минимум на уровне не менее 40% от средней заработной платы за предыдущий год (в апреле 2020 года она составила 10,4 тысячи гривен). Чтобы планируемое осуществить, решено внедрить новые подходы к определению и применению прожиточного минимума.

Все параметры уже рассчитаны в соответствующем законопроекте, поданном на рассмотрение в Раду группой депутатов от партии «Слуга народа». Сейчас документ находится на рассмотрении в профильном комитете.

Что предлагается

Нардепы предлагают, что размер прожиточного минимума (который является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются соцгарантии в различных сферах, в том числе, минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственные социальные пособия и другие соцвыплаты) должен составлять не менее 40% от среднемесячной заработной платы в 2021 году с ежегодным повышением на 1% - до 50% в 2031 году.

Законопроектом предусмотрено изменить определение прожиточного минимума, установив, что это - приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека.

Определять размер прожиточного минимума предлагается в расчете на одного человека.

Также в законопроекте указывается, что, если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10 процентов размер утвержденного прожиточного минимума, то Кабинет министров на основе мониторинга выполнения госбюджета должен будет рассмотреть вопрос повышения его размера.

Предполагается, что орган исполнительной власти, обеспечивающий систематическое исследование расходов домохозяйств, для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине должен проводить опросы домохозяйств относительно фактических расходов на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентного размера сбережений в структуре расходов. Правда, такой орган еще необходимо создать (законопроектом предлагается сделать это правительству до 2025 года), а также утвердить методологию формирования прожиточного минимума.

Кроме того, Кабмин должен будет до 1 октября 2020 разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об установлении необлагаемого минимума доходов граждан на уровне прожиточного минимума, утвержденного в законе о госбюджете на соответствующий год, и внедрении системы налогообложения доходов домохозяйств в части, превышающей размер прожиточного минимума всех членов домохозяйства.

Народные депутаты также предлагают внести изменения в некоторые законы, чтобы убрать привязку размеров зарплат к прожиточному минимуму. Вместо этого планируется установить некий минимальный должностной оклад (по разным категориям работников), который будет ежегодно утверждаться в госбюджете.

Аналогично парламентарии предлагают действовать в отношении штрафов и платы за админуслуги: в госбюджете утверждать некую расчетную единицу, от которой и вести расчет.

Правила и реалии

Чтобы понять, что происходит, нужно знать основы отечественного соцправа. Прожиточный минимум, согласно законодательной формулировке, - это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. К этому показателю привязаны практически все социальные выплаты. Основные положения формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума установлены законом «О прожиточном минимуме» от 1999 года. Проще говоря, прожиточный минимум - это определение на государственном уровне суммы денег, которая необходима человеку для жизни.

В мире этот показатель считается нормой проживания как по стране, так и отдельно по регионам и категориям граждан. Но понятие «прожиточный минимум» нельзя путать с минимальной зарплатой. Последняя устанавливается исключительно для работающих граждан. К сожалению, по сей день в Украине потребительская корзина, на которой основывается прожиточный минимум, содержит только самые дешевые продукты, услуги и товары, без привязки к современным реалиям. В европейских странах уже все иначе. К примеру, в потребительскую корзину включены интернет и мобильные услуги связи, поездки на такси, посещение косметических салонов, алкоголь, отдых, корм для домашних любимцев. Эти критерии в нашей потребительской корзине отсутствуют.

Кстати, «пробелы» украинского «соцпакета» были озвучены в вердикте одного из украинских судов, признавшего противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год «без проведения научно-общественной экспертизы сформированных наборов продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг». Также суд признал противоправными действия правительства по разработке и одобрению проекта закона о государственном бюджете на 2019 год «с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий». Апелляция Кабмином так не была подана.

Так удастся ли правительству внедрить свои планы сейчас?

Надежда на лучшее

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько считает, что новый порядок определения размера прожиточного минимума имеет смысл, так как будет привязан к среднемесячной зарплате за год по стране (на сегодня привязка идет к минимальной зарплате). Вряд ли кто поспорит, что минимальный и среднемесячный размер зарплаты – разные вещи. Поэтому привязка прожиточного минимума к средней зарплате значительно лучший вариант для обеспечения благоприятной социальной политики.

«В целом, инициатива является хорошей, но реальность ее воплощения в жизнь зависит от ситуации в стране. На сегодня карантин привел к падению экономики, а доходы, и в целом платежеспособность налогоплательщиков, за счет которых формируется бюджет, упали до критического минимума. В этой связи цифры на бумаге, в виде увеличенного прожиточного минимума, и реальные цифры, в виде средств в бюджете, могут значительно отличаться. А это сделает невозможным воплотить в жизнь новые нормы», - отметил эксперт.

Противоположного мнения придерживается директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Он считает, что в правительстве перепутали два основных понятия – минимальная заработная плата и прожиточный минимум. Что касается его размера в 40% от средней зарплаты, то это - традиционный подход, который используется, к примеру, в странах западной Европы. Вопрос в том, что устанавливается минимальная оплата труда, исходя из 40% средней заработной платы. Таким образом обеспечивается определенная гарантия для работника, что он будет получать именно такую оплату. В такой способ также выравнивается расхождение между теми, кто зарабатывает достаточно много, и теми, кто зарабатывает очень мало. То есть, это касается исключительно минимальной заработной платы. Такой подход к прожиточному минимуму нигде не используется. Но при расчете показатель, конечно, может совпадать с тем прожиточным минимумом, который есть в Украине на сегодня.

«Но прожиточный минимум – это социальный стандарт той необходимой суммы, которая обеспечит человека минимальным уровнем определенных продуктов питания, услуг и прочим. И этот подход верный. Составляется список услуг и товаров, которые обеспечивают жизнеспособность гражданина. И все они должны соответствовать современным реалиям, как это делается в Европе. У нас большинство показателей не идут в расчет. Берется самый, что ни на есть, минимум. Причем судом он уже признан заниженным. В решении от 2019 года говорится, что государство должно пересмотреть порядок установления прожиточного минимума, который на данный момент является необъективным. Подход, который предлагается в законопроекте, значительно упрощает процедуру и, в какой-то степени, снижает возможность манипуляций, но не является методологически правильным», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, если поднять прожиточный минимум до 40% средней заработной платы, то бюджет может не выдержать такой нагрузки. В казне может просто не оказаться денег на выплаты обязательных социальных гарантий. К примеру, пенсий.

«Считаю, что данная идея и сам подход не являются верными. А вот отвязку соцвыплат, штрафов и т.д. от прожиточного минимума полностью поддерживаю. Это абсолютная глупость устанавливать штрафы, исходя из прожиточного минимума. Тем более, очень странная ситуация – для расчета штрафных санкций берется минимальный необлагаемый доход граждан в 17 гривен. И откуда это? Хотя есть риск, что при нововведении штрафы могут значительно вырасти», - говорит Несходовский.

Он также не исключает риска возникновения новой проблемы: если в стране ухудшается экономическая ситуация, при этом средняя заработная плата становится достаточно низкой в сравнении с прожиточным минимумом, то это приведет к тому, что люди, которые будут получать прожиточный минимум, не смогут обеспечить свои минимальные нужды. Но если средняя заработная плата будет увеличиваться, то для человека не станет ребром вопрос необходимости работать, так как прожиточного минимума ему будет достаточно для проживания.

Сейчас Госстат дает двойную статистику – официальный размер прожиточного минимума и реальный. Последний на сегодня чуть более 4 тысяч гривен. И он, действительно, обеспечивал бы реальные нужды. К этому показателю и стремится правительство. Вот только где взять на это деньги?

«Только Пенсионный фонд должен пополниться на 100 млрд гривен. И это при прогнозируемом падении экономики. Плюс еще различные социальные выплаты. В целом, предложение – неплохое, прожиточный минимум увеличится, это улучшит жизнь нуждающихся людей, но вырасти при прогнозируемом обвале экономики он не сможет. Денег просто не хватит, и какие при этом будут урезаться статьи бюджета, остается под большим вопросом», - подытожил эксперт.

Попытки реформировать систему прожиточного минимума предпринимались неоднократно, причем парламенту этого созыва более десяти раз предлагали изменить подход к расчету прожиточного минимума. Но ни один законопроект не прошел. Посмотрим, что будет с нынешней инициативой нардепов.

Нана Черная