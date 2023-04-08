Доллар и евро в банке сегодня прибавили в цене 8 и 20 копеек соответственно.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 8 копеек – до 37,60 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 20 копеек – до 40,85 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн/долл., евро - 39,85 грн / евро.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн

Ситуация на валютном рынке Украины

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс валют сегодня-данные из обменников

Как сообщал УНИАН, курс гривны в столичных обменниках ослабился сразу на 15 копеек и теперь составляет 37,90 грн/долл.

Относительно евро курс гривни также ослабился на 10 копеек - до 41,10 грн/евро.

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