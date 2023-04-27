Американская валюта потеряла в цене 15 копеек, также подешевел и евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подешевел на 15 копеек - до 37,65 грн за доллар. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 10 копеек - до 41,55 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,15 грн/долл., евро - 40,55 грн / евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

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Ситуация с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс валют в Украине - данные на сегодня

Как сообщал УНИАН, сегодня доллар в Украине упал ниже 38 гривень. Так, в обменниках Киева американская валюта потеряла в цене 10 копеек и теперь стоит 37,90 грн/долл. Относительно евро гривня также укрепилась на 5 копеек - до 41,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл., а евро торгуется по курсу 41,00 грн за евро.

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