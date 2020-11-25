По состоянию на сегодня уже перевыполнен годовой план по налоговым поступлениям.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что государственный бюджет Украины на 2020 год будет полностью выполнен.

Об этом он заявил во время вступительного слова на сегодняшнем заседании правительства.

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Также премьер отметил, что по состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба собрала в госбюджет 463 млрд грн, тогда как плановый показатель до конца года составлял 458 млрд грн.

«По состоянию на сегодня годовой план выполнен и перевыполнен. За 10 месяцев прошлого года налоговая собрала 359 млрд грн, за десять месяцев этого года собрано 419 млрд грн, то есть дополнительные 60 млрд грн на финансирование образования, обороны, медицины. До конца года бюджет будет полностью выполнен, и правительство в полной мере обеспечит финансирование всех выплат для людей», - сказал он.

Хронология событий

Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает перевыполнения плановых показателей доходности государственного бюджета к концу года.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что невыполнение планового показателя по доходам государственного бюджета по состоянию на начало ноября составляло 1,6 млрд грн.

По состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба (ГНС) уже выполнила годовые индикативные показатели по доходам общего фонда государственного бюджета.

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Автор: Дмитрий Шварц