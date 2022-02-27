Отмечается, что эти санкции должны также полностью охватывать и белорусские финансовые организации.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала отключить от международной системы межбанковских переводов SWIFT Беларусь.

"Позиция Литвы, озвученная на всех уровнях, всегда была такой, что мы за самые широкие санкции по отключению организаций от SWIFT, потому что именно финансовые организации являются частью SWIFT, а не государства... Эти санкции должны также полностью охватывать и белорусские финансовые организации", - сказала Шимоните на пресс-конференции, трансляция которой проходила на литовском радио.

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