За последние несколько месяцев катастрофически выросла задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, особенно за газ.

Правительство должно срочно обратить внимание на критический рост долгов населения за жилищно-коммунальные услуги и расширить механизм субсидирования населения для предотвращения коллапса в отрасли.

Об этом заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан во время онлайн дискуссии по долгам населения за жилищно-коммунальные услуги.

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«В рамках пандемии необходимо расширить возможности по субсидированию потребителей и увеличить субсидии для тех, кто не может платить за коммуналку в целом. Но, к сожалению, государство сократило эту статью расходов, что приведет к коллапсу не только на рынке газа, но и электроэнергии и коммунальных услуг в целом», - сказал он.

По словам Компана, за последние несколько месяцев катастрофически выросла задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. В особенности за газ после открытия рынка газа. В октябре, до начала отопительного сезона, при минимальных платежах, было внесено только 82% оплаты за коммунальные услуги. Только порядка 60% оплаты потребители внесли за распределение и поставку газа.

«В рамках открытия рынка газа платежи за газ упали катастрофически и в ряде регионов неплатежи составляют от 50% до 55%. Это катастрофическая ситуация с рынком газа и с рынком коммунальных услуг. Правительству и национальным регуляторам необходимо обратить внимание на эту проблему, поскольку в коммунальной сфере работает порядка 350 тысяч людей, которые могут остаться без зарплаты», - отметил он.

Также Компан сообщил, что при открытии рынка газа Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), позволила потребителям перейти от одного поставщика газа к другому, имея задолженность за потребленный ресурс, что приведет дальнейшем росту долгов в этой сфере.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда потребитель, не погашая свою задолженность, переходит к другому поставщику. В дальнейшем это будет приводить к росту долгов на рынке газа. Поэтому это в первую очередь необходимо урегулировать», - сказал глава Ассоциации.

«Мы хотим достучаться до правительства, чтобы они обратили внимание на проблемы, которые будут только увеличиваться. Ноябрь, декабрь, январь, февраль - самые критические месяцы для коммунальной сферы», - добавил он.

Директор «Закарпатгаз Сбыта» Виктория Томинец отметила, что в Закарпатской области уровень расчетов за ЖКУ составляет 67%. За газ в октябре заплатили только 37% и почти столько же в ноябре. Это происходит, поскольку большая часть пользуется газом в качестве отопления, а с началом карантина закон запретил отключать население от жилищно-коммунальных услуг и начислять пеню за просрочку платежа. Соответственно исчез действенный способ влиять на оплаты потребителя.

«Часть населения восприняла это как правило, что можно не платить за газ… Нужно отменить эти нормы НКРЭКУ, предусматривающие запрет отключать должников, а такжепредусмотреть необходимые суммы субсидий для покрытияпо тем потребителям, которые действительно не имеют на сегодня возможности оплачивать коммуналку. Нужно пересмотреть механизм адресной помощи на жилищно-коммунальные услуги», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, к началу нового отопительного сезона общий объем задолженностей между участниками рынка природного газа Украины достиг критической суммы - 125 миллиардов гривен.

Эксперты считают, что оптимальным решением проблем задолженности может стать законопроект 3800-1, находящийся на рассмотрении в Верховной Раде.

Авторы документа, среди которых глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, предлагают взаимное списание накопленных искусственных задолженностей между участниками рынка. Такой способ не потребует дополнительных заимствований из казны или кошельков населения. Принятие подобного законопроекта до 1 августа 2020 года позволило бы новому газовому рынку эффективно работать со старта и предупредить необязательные потрясения в обществе перед отопительным сезоном.

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Автор: УНИАН