"Слуги" повышают ставки: от роста налогов пострадают честные работяги

Парламент принял закон об историческом повышении налогов - теперь украинцы будут платить больше. УНИАН разбирался, что предусматривает новый ресурсный закон и на кого ляжет основное налоговое бремя.

Верховная Рада сегодня приняла в целом закон об историческом повышении налогов. Вокруг этого законопроекта было очень много горячих дискуссий и сокрушительной критики со стороны как бизнеса, так и экспертов. Законопроект даже не был поддержан в первом чтении с первого раза, однако все же прошел повторное рассмотрение и тысячи правок и получил необходимые для принятия 247 голосов народных избранников.

Не очень приятным сюрпризом для украинцев стало то, что для некоторых плательщиков налоги будут повышены "задним числом" с 1 октября, несмотря на голосование почти в середине месяца.

С начала полномасштабного вторжения, то есть более двух с половиной лет, власть обходилась без повышения налогов, закрывая потребности существующим размером бюджетных поступлений, международной финансовой помощью от партнеров и средствами, привлеченными на внутреннем рынке заимствований из военных облигаций.

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Однако на третьем году большой войны ресурсы начали исчерпываться, в частности, иностранная финансовая помощь становится все более неритмичной, все труднее убеждать партнеров в необходимости дальнейшей поддержки.

Масла в огонь финансовой неопределенности подливает непростая ситуация с поддержкой Соединенных Штатов: сначала была полугодовая задержка с поступлением помощи, из-за чего чиновникам пришлось перебрасывать часть военных расходов с конца года, что и создало дыру в бюджете. Далее - президентские выборы в США, будущий результат которых является непредсказуемым, в том числе и относительно продолжения поддержки Украины. Поэтому достаточный объем бюджетной поддержки, к сожалению, никто не гарантирует.

"Это не данность. Никто никому ничего не обещает. Я помню первый квартал этого года, когда из-за неритмичного финансирования у нас было лишь 10% от необходимого объема внешней помощи. Никто не обещает, что нас будут финансировать постоянно и в долгую. И то, что у нас сейчас есть эти опции - это результат определенной работы и понимания того, что без помощи Украине будет очень сложно", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Все это привело к тому, что деньги на военных необходимо было искать здесь и сейчас, и власть прибегла к слишком непопулярному шагу - повышению налогов. Однако даже принятие этого вопроса затянулось на несколько месяцев, и до конца года повышение налогов принесет меньше средств, на которые рассчитывали чиновники.

По расчетам председателя финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, данное решение принесет в бюджет 30 миллиардов гривень до конца года и 130-135 миллиардов в течение 2025 года.

Что в законе

Главной новацией ресурсного законопроекта является повышение ставки военного сбора и распространение его на ФЛП, которые ранее его не платили. Военный сбор был введен в 2014 году в размере 1,5% от доходов работников. Новый закон повышает ставку сбора сразу до 5 процентов.

Для ФЛП, которые отныне будут платить военный сбор, его ставка будет зависеть от группы, к которой относится предприниматель. Так, ФЛП-плательщики единого налога третьей группы будут отдавать 1 процент от дохода.

Для физических лиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп военный сбор установлен на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц. Минимальная заработная плата в Украине утверждена в размере 8000 гривень, и на 2025 год не предусмотрено ее изменение, поэтому ФЛП указанных групп ежемесячно будут платить 800 гривень нового для них налога.

Что касается сроков, то повышение военного сбора и расширение круга его плательщиков предусмотрено на период до конца года прекращения военного положения.

Не повезло и банкам, которые с начала полномасштабной войны получают сверхприбыли. Для них ставка налога на прибыль за 2024 год устанавливается в размере 50%. Кроме этого, устанавливается базовая ставка налога на прибыль небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

Следующие "жертвы" нового закона - АЗС. Для них предусмотрена уплата авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих розничную торговлю горючим. Отмечается, что они ежемесячно (не позднее 10 числа) будут платить авансовый взнос по налогу на прибыль за каждое место розничной торговли горючим.

Для АЗС, не осуществляющих деятельность по розничной торговле алкогольными напитками и/или табачными изделиями, размер такого авансового платежа составит:

60 тысяч гривень за каждое место;

30 тысяч гривень - для АЗС, осуществляющей реализацию исключительно сжиженного газа;

45 тысяч гривень - для АЗС, осуществляющей реализацию нескольких видов горючего и при этом доля реализации сжиженного газа составляет 50 и более процентов.

Для АЗС, осуществляющих деятельность по розничной торговле алкогольными напитками и/или табачными изделиями, размер платежа составит:

80 тысяч гривень за каждое место;

40 тысяч гривень для АЗС с реализацией исключительно сжиженного газа;

60 тысяч гривень для АЗС, осуществляющей реализацию нескольких видов топлива и при этом доля реализации сжиженного газа составляет 50 и более процентов.

Это еще не все неприятные сюрпризы. В случае, если сумма авансового взноса превышает сумму начисленного налогового обязательства, это не будет означать, что в следующем налоговом периоде можно будет уплатить меньше. Кроме того, переплаченные средства не будут возвращаться и не будут зачисляться в счет других налогов.

Кстати, Главное юридическое управление Верховной Рады в своем замечании к законопроекту указало, что отдельные его положения не соответствуют Конституции, не согласуются с законами Украины. В частности, это касается как раз нормы о невозврате излишне уплаченных авансовых взносов.

"Указанное не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом, недопущения любых проявлений налоговой дискриминации, который заключается в обеспечении одинакового подхода ко всем налогоплательщикам..., а также принципу нейтральности налогообложения, который заключается в установлении налогов и сборов способом, который не влияет на увеличение или уменьшение конкурентоспособности налогоплательщика", - говорится в замечании.

Что касается военных, которые и без того делают важнейший вклад в Победу, то для них повышение военного сбора не предусматривается. Они будут платить этот налог по старой ставке - 1,5%.

Сначала ожидалось, что все без исключения плательщики получат повышение военного сбора задним числом с 1 октября. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, на практике так "повезло" только ФЛП-упрощенцам. Остальным поднимут налоги уже с момента вступления закона в силу.

"Правда, как его теперь считать с середины месяца, остается открытым вопросом", - отметил нардеп.

Мнения экспертов и бизнеса

Дискуссии относительно правительственного законопроекта с момента обнародования его положений были ожесточенными как в бизнес и экспертных кругах, так и среди самих чиновников.

Большинство экспертов указывали на то, что предложенное повышение налогов окажет давление на тех, кто работает "в белую" и получает официальную заработную плату.

"Повышение военного сбора для наемных работников считаю несправедливым и неудачным решением. Опять бремя на "белых". Для наемных работников у нас - "воюй, или работай", для остальных - "мутись на упрощенке и переводах на карточку, обходи патрули и как-то оно будет", - отметил старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

По его словам, введен военный сбор для ФЛП в данном свете больше даже не для того, чтобы наполнить бюджет, а чтобы показать некую "справедливость".

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации считают, что любое дополнительное налогообложение добросовестного бизнеса, включая повышение военного сбора, может исказить конкурентную среду, поскольку работать "в белую" станет экономически невыгодно.

"Компании, которые остаются в теневом секторе экономики, получают экономические преимущества по сравнению с компаниями, которые платят налоги. Соответственно, можем предположить, что это заставит часть белого бизнеса мигрировать в тень, чтобы выжить во время войны", - отметили в ЕБА.

Также бизнес-сообщество ассоциации выступило против повышения налогов для банковского сектора Украины: по их мнению, эта инициатива может иметь негативные последствия для финансовой стабильности страны.

"Такой подход не только подрывает доверие к Украине со стороны международных инвесторов, но и ставит банки в условия, когда часть их прибыли будет фактически изъята задним числом, что создает дополнительные финансовые риски для банковской системы", - сказано в заявлении ассоциации.

Союз украинских предпринимателей и Федерация работодателей Украины в совместном заявлении отметили, что следует сосредоточиться на снижении административной нагрузки и детенизации экономики без вмешательства в работу белого бизнеса. Более того, некоторым категориям плательщиков придется платить больший налог задним числом.

"Налоги и сборы, их ставки не могут меняться задним числом! Это подрывает доверие бизнеса к власти и противоречит положениям Налогового кодекса Украины. Увеличение ставок - это давление на добропорядочный бизнес, увеличение теневого сектора экономики, который по расчетам Министерства экономики Украины уже достиг 40% и вообще не облагается налогом, и шаг к уничтожению бизнеса в Украине", - говорится в заявлении.

Бремя для работников

В первоначальном варианте документа предусматривался ряд других налоговых новаций, в частности, налоги "на роскошь" - дополнительные сборы при покупке ювелирной продукции, новых автомобилей из салона, продаже недвижимости. Но все эти предложения из текста закона убрали.

По финальной редакции, основное налоговое бремя ляжет именно на наемных работников, работающих официально и получающих "белые" зарплаты: повышение сбора на 3,5% с "чистой" зарплаты станет достаточно ощутимым, особенно в условиях ускорения инфляции.

Средняя зарплата в Украине во втором квартале, по данным Госстата, составила 20 964 гривны. После вычета налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 18% останется 17 190 гривень, с которых еще надо заплатить военный сбор. Если сейчас, при ставке в 1,5%, сумма военного сбора составляет не очень ощутимые 314 грн, то после вступления закона в силу платеж повысится до 1048 грн. Таким образом, вместо озвученных Госстатом почти 21 тысячи гривень гражданин получит на руки 16 142 грн.

Кстати, по результатам опроса Европейской Бизнес Ассоциации, 55% компаний не смогут компенсировать повышение военного сбора работникам.

Так, в случае повышения военного сбора до 3% или 5% чуть больше половины, а именно 55 процентов участников опроса отметили, что не смогут компенсировать эту разницу своим работникам. Соответственно, это приведет к снижению реального дохода людей.

Экономист Олег Пендзин в разговоре с УНИАН отметил, что скептически относится к закону, который не решает основного вопроса, ради чего он принимался.

"Если закон будет введен в действие с 1 ноября - потому что с 1 октября это прямое нарушение Конституции, закон обратной силы не имеет - то он даст в лучшем случае 35 миллиардов гривень дополнительных поступлений в государственный бюджет в этом году при потребности в 500 миллиардов", - сказал он.

Также экономист выразил несогласие с заявлениями предпринимателей о подрыве бизнеса новым законом.

"Новации, которые вводятся этим законом, разве это налоги на бизнес? Нет, это налоги на наемного работника. Потому что бизнес заявил, что компенсировать 3,5% дополнительного военного сбора для работника нечем. Это снизит заработную плату, которую человеку выдают на руки. Бизнес что-то потеряет в этой ситуации? Нет", - отметил Пендзин.

По мнению эксперта, авансовые платежи по налогу на прибыль для АЗС также не станут критическими, ведь будут зачислены в счет налога. А введение военного сбора для ФЛП в виде 1% от дохода (для третьей группы) или 10% от минимальной зарплаты также не является существенным.

"Все, что реально волновало бизнес, - 30% на ювелирку, 15% на новые автомобили - этого же нет в законе, дополнительных налогов на роскошь нет. Это, по сути, дополнительное давление на нас с вами - для украинцев уменьшаются реальные доходы, при том, что на следующий год замораживается рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума", - подчеркнул эксперт.

То, что повышение налогов неизбежно, было понятно с самого начала - как только правительство выступило с соответствующей инициативой. Оно и понятно, ведь усиливать налоговое давление на население значительно легче, чем бороться с коррупцией.

Можем быть благодарны, впрочем, что чиновники избегали этого непопулярного решения более двух лет с начала полномасштабной войны. Однако, как видно из мнений экспертов, налоговое бремя ляжет в основном на официально работающих украинцев, которые и без того ранее добросовестно платили налоги.

Многие специалисты считают, что лучшим решением было бы повышение НДС, которое равномерно распределилось бы на всех конечных потребителей. Этот козырь чиновники еще не достали из рукава, однако не исключают этого в будущем - уже после повышения военного сбора.

"Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем... А это будущее может быть и через месяц или позже... Может появиться соответствующее предложение от правительства. Без него мы ничего не будем делать", - говорил в конце сентября Даниил Гетманцев.

Так или иначе, закон о повышении военного сбора уже принят, и есть основания полагать, что на этом власти не остановятся. С одной стороны, понятно, что стоит рассматривать большие суммы уплаченных налогов как личный вклад, ежемесячный донат в поддержку Вооруженных Сил. Но с другой, было бы хорошо, если бы для наполнения бюджета, кроме одних только непопулярных решений для населения, принималось больше непопулярных решений для самой власти - и начать стоило бы с реальной борьбы с коррупцией. Если бы аппетиты некоторых топ-чиновников были меньше, возможно, и без повышения налогов можно было бы обойтись.

Екатерина Жирий