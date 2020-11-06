"Получите чек". Как в Украине вводятся кассовые аппараты

В Украине продолжает разрастаться скандальная история с фискализацией бизнеса. Речь идет о внедрении кассовых аппаратов и новых правил администрирования работы предпринимателей. Участники эпопеи разделились на два лагеря. Одни поддерживают нововведения, другие – выступают категорически против. УНИАН разбирался в ситуации.

Стартовавшая в прошлом году фискализация бизнеса достигла «апогея» и превратилась в некое «цирковое» представление. Вот только не веселое. Все происходящее соответствует известному выражению – «хотели, как лучше, а получилось, как всегда».

А хотели, действительно, как лучше - перевести бизнес на цивилизованные рельсы, вывести его из тени путем внедрения прозрачной отчетности с помощью программных регистраторов расчетных операций (РРО), проще говоря - кассовых аппаратов. Плюс, в связи с этим, новые правила администрирования.

Но на это «лучшее» ответом стали бесконечные акции предпринимателей. Причем одни (как правило, малый бизнес) требуют аннулировать нововведения, или хотя бы их отсрочить на время коронакризиса, другие же (в большинстве своем, крупный бизнес) выступают за их полную реализацию, несмотря ни на что.

Последние митинги в стиле «майдан и антимайдан» прошли в Киеве3 ноября. Но ситуация от этого не прояснилась. Что же происходит?

«Фискальная» история

Осенью прошлого года парламентом были приняты два закона о фискализации бизнеса за счет внедрения РРО в несколько этапов. Старт первого этапа, предусматривающего детенизацию расчетов в сфере торговли и услуг, возможность использования программного обеспечения, в том числе, бесплатного от Налоговой службы, - с 1 августа 2020 года. С 1 января 2021 года начнется второй этап - станет обязательным использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей. А с 1 апреля 2021 года стартует третий этап - обязательное применение РРО (традиционных или программных) для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога 2, 3, 4 групп, независимо от видов деятельности.

Изначально нововведения спровоцировали скандал в бизнес-среде. Малый бизнес заявил, что в таких правилах рынка он не выживет, особенно в текущий сложный период из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что компромисс будет найден путем консультаций с предпринимателями. Они состоялись. И даже были разработаны два новых законопроекта.

Но в Европейской бизнес Ассоциации заявили, что эти документы могут спровоцировать откат фискализации. Поскольку они предусматривают отмену не только возможности потребителям проверять достоверность фискального чека и получать, в случае подлога товара, компенсацию, но и необходимость использовать кассовые аппараты бизнесом на упрощенной системе налогообложения, в целом. Бизнес, выдавая фискальный чек, в такой способ защищает потребителя. Однако, например, ввоз товара по заниженной таможенной стоимости, невыдача фискального чека и прочее – ставит такую защищенность под вопрос.

Малый бизнес заявляет, что новые законопроекты поддержат их на плаву, без них им не выжить. Иначе будут закрыты тысячи рабочих мест, люди останутся без средств к существованию.

«Мы требуем отменить принятые в сентябре 2019 года законы о тотальном применении регистраторов расчетных операций и детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Эти новшества малому бизнесу не по карману. Нас просто хотят уничтожить. Мы и так из последних сил преодолеваем коронакризисное время. И сколько оно продлится, никому не известно. Государство должно нас поддержать, хотя бы в такой способ», - подчеркнул частный предприниматель из Киева Даниил Горский.

Учтя аргументы разных сторон, парламентариями был разработан очередной законопроект, который планировалось рассмотреть в Раде 4 ноября.

«Состоялась рабочая встреча руководства парламента и всех депутатских фракций и групп. Обсуждался вопрос ситуации, которая складывается с поддержкой малого и среднего бизнеса на фоне Covid-19... Была принята единогласная позиция о том, чтобы отсрочить использование кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1 января 2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп… И я уверен, никто не будет возражать, если завтра (4 ноября) мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет принят за основу и в целом», - заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Но его ожиданиям не суждено было сбыться. Рада провалила голосование за этот документ. Его поддержали лишь 212 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Законопроект направили на подготовку к повторному первому чтению.

Цирковая арена

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что украинцы сейчас наблюдают, «как работает в Украине популизм». Уже принят закон, согласно которому большая часть предпринимателей в своей деятельности должна перейти на кассовые аппараты (РРО), фактически, с января 2021 года введена фатальная фискализация, она должна полностью состояться, максимум, до 1 апреля следующего года.

«Но происходит следующее: так называемые инициативные группы просят, чтобы мелкий бизнес, в том числе торговля на маленькой площади, мог работать без нововведений. Даниил Гетманцев (глава профильного парламентского комитета, - УНИАН) прокомментировал это обращение так: «Действительно, если «площадь» бизнеса 40 метров, то зачем внедрять РРО? Пойдем навстречу бизнесу». Вот и разработали так называемый законопроект про «40 метров». Он касался только торговли. Для предпринимателей из этого сегмента и было сделано исключение. Но потом появился еще один законопроект, которым отсрочивалось введение фискализации до 2022 года. Параллельно под стенами Рады прошла акция под лозунгом «Бизнес против отмены РРО». Очень забавная вещь… То есть, те, кто ввозит легально и прозрачно товар, считают, что фискализация всех сделает прозрачными. Компании уверяли, что ФОПы «контрабасом» загоняют бизнес в тень. С другой стороны – проходят акции, на которых говорится о том, что средний и мелкий бизнес при таких нормах не выживет. Это просто цирк», - отметила эксперт.

«Если уже власть приняла в прошлом году закон, и он вступил в силу, то зачем начинать откат, причем в ноябре? К сожалению, такое поведение для нас традиционно. Даже были случаи, когда норма вступала в силу, а потом, через месяц, ее отменяли задним числом. Предпринимателям уже свойственна позиция – «не спешить выполнять – отменят». Но в нашем случае фискализация все равно будет введена. Думаю, не будет поблажек. Отсрочка возможна, примерно, на год, из-за пандемии коронавируса. Людям сейчас не просто. Даже крупному бизнесу, который, по традиции, делится на ФОПы, тяжело. Конечно, у каждого свое безденежье: кто-то совсем без средств на существование, а кто-то - без очередных десятков миллионов прибыли. Тем не менее, отсрочка внедрения РРО вполне адекватна. Ну, а если этого не случится, то и вопросов не может быть - закон вступил в силу», - подчеркнула эксперт.

Что касается акций бизнеса, по ее словам, есть вещи, которые остаются «за кадром». И, вполне вероятно, есть некая «темная» часть протестов, за которой стоит лобби конкретных людей и сфер.

«Невозможно четко понять, кто сейчас за РРО, а кто против, но закон принят, и он должен работать. Бизнесу необходимо адаптировать свои процессы под законодательные нормы. Если их даже отсрочат, то все равно придется их выполнять. А то, что происходит, - это просто кто-то вмешивается в процесс как с одной стороны, так и с другой», - отметила Томашевская.

Она также рассказала, что есть некий формальный предлог, из-за чего якобы не проголосовали за отсрочку: в законопроекте вместо цифровых критериев «один – пять – семь миллионов прибыли» для внедрения кассовых аппаратов, предусмотрели привязку к минимальной зарплате. И якобы это стало причиной непринятия закона.

«Но я в это не верю. Идет большая игра на уровне тех, кто рассчитывает занять большую часть рынка. Те, кто ведет бизнес в белую, вынуждают других работать также, лоббируя свои интересы. Причем это – лобби крупных компаний, которые, благодаря прозрачности, претендуют на большую часть рынка. Это такая у нас конкурентная борьба. А те, кто хочет хотя бы получить отсрочку, выступают под предлогом – зачем вы душите малый бизнес. Все это подгоняет задачу под ответ – в первую очередь, власти нужно, чтобы бизнес декларировал реальный оборот. РРО, в итоге, сохранится в его рамках, но отсрочка в данном случае выглядит разумно. А все отмены, на месте депутатов, я бы не принимала. Есть требования закона, и их нужно выполнять. Нужно абстрагироваться от «шелухи», - подытожила эксперт.

Как решится вопрос с кассовыми аппаратами, пока не ясно. Но предприниматели, выступающие против их тотального внедрения, анонсировали будущие массовые акции.

Нана Черная

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