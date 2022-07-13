Последнюю неделю в Украине наблюдается падение гривни относительно американской валюты.

В Украине в последние дни наблюдается рост курса доллара.

Это связано с тем, что крупнейшие банки Украины перешли на своих карточках на рыночный курс. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал экономист Сергей Фурса, передает ТСН.

"Почему произошел скачок курса с 35 до 37 грн. за доллар. На прошлой неделе крупнейший банк ПриватБанк и Монобанк перешли на своих карточках на рыночный курс. До этого, когда все банки перешли, они держали курс ближе к официальному курсу - фиксированному, который 29 грн. за доллар. Почему они отказались от этого? Потому что карточный туризм, схемы, где с карточками ехали за границу, снимали и прокручивали эту историю", - пояснил экономист.

Он отметил, что таким образом, после поднятия курса этими двумя банками, доллару стало дороже попадать на черный рынок и курс вырос.

"Скорее всего на черном рынке были схемы, которые построены именно на карточном туризме. Это позволяло доллару попадать на черный рынок. Когда они подняли этот курс, то дороже стало доллару попадать на черный рынок и собственно мы увидели этот скачок", - говорит Фурса.

Эксперт подчеркнул, что бежать сейчас менять гривни не стоит, поскольку, что будет дальше с курсом трудно предсказать.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 13 июля ослаб на 60 копеек - до 37,80 грн/долл.

Относительно евро гривня ослабла на 35 копеек - до 37,85 грн/евро.

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