"Победа" над бедностью. Власть снова взялась за прожиточный минимум

В Кабмине намерены реформировать принцип расчета прожиточного минимума в Украине – очень значимого социального показателя. Изменения могут коснуться приблизительно 180 различных выплат и сборов. Такие планы озвучиваются не впервые, но ранее воплотить их в жизнь не удавалось. УНИАН разбирался, что хотят изменить теперь.

Кабинет министров Украины взялся за прожиточный минимум - предлагает изменить методологию его формирования. Соответствующие законопроекты уже одобрены правительством и переданы на рассмотрение в Верховную Раду.

Как отмечает юрист ЮФ "Кушнир, Якимяк и Партнеры" Марта Береза, речь идет о законопроектах "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно установления отдельных расчетных величин", "О внесении изменения в пункт 5 подраздела 1 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса относительно установления отдельных расчетных величин" и "О мерах об упорядочении системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора)".

"Зачем нужны эти реформы? Следует начать с того, что прожиточный минимум является неким базовым государственным социальным стандартом, с помощью которого определяются государственные соцгарантии и стандарты в различных сферах. Однако, несмотря на свою социальную направленность, от прожиточного минимума зависит ряд других выплат - сборы, штрафы и прочее. Согласно исследованию Министерства социальной политики, около 180 норм уголовного, хозяйственного и административного законодательства предусматривают использование прожиточного минимума. В связи с этим при увеличении прожиточного минимума автоматически возрастает размер не только социальных гарантий, но и других платежей", - отметила юрист.

Курс власти

Власть свои инициативы трактует "социальным" образом. Так, министр социальной политики Марина Лазебная, анонсируя изменения, сообщила, что основное новшество – это то, что прожиточный минимум должен вычисляться исключительно для определения основных соцгарантий, которые являются для человека главным источником дохода. То есть, при определении уровней минимальной зарплаты, минимальной пенсии по возрасту, выплат малообеспеченным и других видов помощи государства.

"Мы предлагаем внедрить новую методологию формирования прожиточного минимума. Мы определяем сферу применения прожиточного минимума. Мы говорим о том, что прожиточным минимумом должна быть стоимостная величина для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне", - отметила министр.

По ее словам, законопроекты предлагают установить базовые величины для выплат населению, а также сборов.

Все нововведения одобрил и премьер Денис Шмыгаль. По его словам, эти изменения давно назрели.

"До сих пор для его [прожиточного минимума] формирования применяются нормативы, которые не совсем соответствуют реальным потребностям граждан. Сегодня от прожиточного минимума зависит много чего. Он подвязан не только к большому количеству социальных выплат, но и к налогам, взносам, штрафам. То есть, при увеличении прожиточного минимума, автоматически могут расти не только социальная помощь, но и другие платежи, что является дискредитационным подходом", - отметил Шмыгаль.

Минимум для выживания

Идея изменить ситуацию с бедностью не нова и, время от времени, обсуждается все годы независимости Украины. После прихода к власти новой команды, в Кабмине времен премьера Гончарука был разработан соответствующий законопроект. Главной целью документа было свести применение прожиточного минимума исключительно для определения основных социальных гарантий - минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи и других социальных выплат, которые в соответствии со ст. 46 Конституции Украины являются основным источником существования. По мнению тогдашнего правительства, это должно было создать возможности для эффективного бюджетного планирования, а также обеспечить предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума.

Но до этой стратегической цели руки так и не дошли. Бедность снова осталась для власти "в приоритете".

Согласно закону о госбюджете-2021, общий показатель прожиточного минимума на 1 января 2021 года составляет 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривни, с 1 декабря - 2393 гривни. В соответствии с этим показателем прожиточный минимум будет меняться и для различных социальных и демографических групп населения. Это касается детей в возрасте до 6 лет; от 6 до 18 лет; для трудоспособных людей; для лиц, утративших трудоспособность. Но суммы так и остались нереальными для выживания.

Чтобы понять, что происходит, стоит еще раз напомнить - прожиточный минимум, согласно законодательной формулировке, - это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. К этому показателю привязаны практически все социальные выплаты и государственные зарплаты. Основные положения формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума установлены законом "О прожиточном минимуме", который был принят в давным-давно – в 1999 году.

Проще говоря, прожиточный минимум - это определенная сумма денег, утвержденная на государственном уровне, которая необходима человеку для жизни. В мире этот показатель считается нормой проживания как по стране, так и отдельно по регионам и категориям граждан. Но понятие «прожиточный минимум» нельзя путать с минимальной зарплатой. Последняя устанавливается исключительно для работающих граждан.

Стоит отметить, что "пробелы" украинского "соцпакета" не раз оспаривались в судах. Но ничего не изменилось. Фемида – "слепа".

Что принесут украинцам готовящиеся новшества?

Юрист ЮФ "Кушнир, Якимяк и Партнеры" Марта Береза отмечает, что Кабинет министров предлагает ввести новые нормативы для расчета социальных выплат и сборов. Так, проект Закона "О мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей, взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора)" предусматривает применение так называемых базовых величин для соцвыплат на детей, социальных выплат населению, денежных платежей и взысканий, административных сборов.

В свою очередь, проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно установления отдельных расчетных величин" предусматривает, что, кроме размеров минимальной заработной платы, прожиточного минимума, уровня его обеспечения, эти базовые величины также должны учитываться при составлении бюджетной декларации. То есть, законопроектами выделено 4 группы нормативов, которые учитываются при расчете различных категорий выплат, которые сейчас привязаны к прожиточному минимуму. Это позволит определять размер выплат отдельно для каждой категории. Например, базовая величина для социальных выплат на детей и социальных выплат населению будет касаться исключительно пенсии или государственной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии; стипендий; алиментов; компенсационных выплат, пособий по уходу, а также единовременных денежных выплат. Любое дальнейшее увеличение этой величины будет влиять только на конкретные выплаты, не изменяя при этом размера показателя, применяемого для расчета штрафов, административных взысканий или сборов.

"Вероятно, такая оптимизация механизма применения расчетных величин для определения размеров государственных социальных гарантий будет способствовать более эффективному распределению бюджетных средств, предусмотренных для соцвыплат. При бюджетном планировании можно будет увеличивать те выплаты, в которых наиболее нуждаются, не меняя другие. Сейчас, чтобы изменить размер социальных выплат населению, нужно увеличить прожиточный минимум, следовательно, взвесить, насколько это целесообразно, учитывая автоматическое пропорциональное увеличение размера штрафов/взысканий. Если эти категории не будут зависеть друг от друга, то подобных проблем не возникнет и при утверждении бюджета можно будет определять тот прожиточный минимум, который соответствует реальному", - отмечает Марта Береза.

Но будет ли это способствовать значительному росту прожиточного минимума и, соответственно, социальных выплат? Юрист считает, что однозначного ответа на этот вопрос нет. "Поскольку в любом случае прожиточный минимум будет зависеть от государственного бюджета и от возможности государства обеспечить те или иные выплаты. Однако есть и другая сторона медали - те же штрафы и сборы, размер которых планируют менять отдельно, по сути, они – источник наполнения государственного бюджета, который в дальнейшем распределяется на нужды государства, в том числе на различные государственные соцвыплаты. Поэтому открытым остается вопрос, каким образом планируется обеспечить баланс между базовыми величинами для социальных выплат на детей, населению, для денежных платежей и взысканий и для административных сборов, все в принципе зависит исключительно от того, какой размер этих величин будет установлен", - рассказала Береза.

Адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Екатерина Анищенко, отмечает, что в соответствии со статьей 6 Закона "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях" прожиточный минимум задекларирован как базовый государственный социальный стандарт. Учет прожиточного минимума является обязательным при реализации государственной конституционной гарантии граждан на достаточный жизненный уровень.

"Новеллой инициативы является установление того, что размер прожиточного минимума не может составлять менее 40 процентов средней заработной платы по стране за декабрь года, предшествующего году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции. То есть, предлагается ввести единый прожиточный минимум безотносительно к основным социальным и демографическим группам населения (детей разного возраста, трудоспособного и нетрудоспособного населения). Значит, отменяется градация для различных демографических и социальных групп, а также предусматривается, что прожиточный минимум будет применяться исключительно для: общей оценки уровня жизни в Украине; установления размеров минимальной пенсии по возрасту и других видов социальных выплат и пособий, являющиеся основным источником существования; формирования госбюджета и местных бюджетов. То есть, указанные изменения в итоге приведут к увеличению государственной поддержки малообеспеченным слоям населения. А значит, увеличится размер минимальной пенсии по возрасту, помощь малообеспеченным семьям, различные пособия детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки и других выплаты. Но с другой стороны, для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения, которые в настоящее время зависят от прожиточного минимума, предполагается применять расчетную единицу, которая утверждается законом о госбюджете на соответствующий год. А значит, есть все основания полагать, что все эти денежные взыскания и даже плата за предоставление административных услуг значительно возрастет", - подытожила юрист.

Согласно исследованию Всемирного банка, Украина признана самой бедной страной Европы. Хотелось бы, чтобы новая, предлагаемая Кабмином форма расчета прожиточного минимума не осталась на бумаге, а реально улучшила благосостояние украинцев.

Нана Черная

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter