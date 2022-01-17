Представьте ситуацию: вам необходимо взять кредит, чтобы сделать ремонт в квартире или оплатить обучение ребенка. Вы нашли банк с самыми выгодными условиями на рынке, подготовили необходимый пакет документов, заполнили анкету и подали заявку на получение займа, но получили отказ.

Вероятнее всего, причиной отказа стало наличие плохой кредитной истории. Что такое кредитная история, для чего она нужна и ее ли можно исправить — расскажем в этой статье.

Что такое кредитная история и для чего она нужна?

Кредитная история (КИ) - это отчет, в котором содержится информация обо всех ваших кредитах и о том, когда и на какую сумму они оформлялись, насколько своевременно вносились ежемесячные платежи и как быстро были погашены. Чаще всего к анализу КИ прибегают финансовые компании и банки. Таким образом они оценивают благонадежность клиента и возможный риск невозврата заемных средств.

Более того, кредитная история может пересматриваться страховыми компаниями и потенциальными работодателями. Как первым, так и вторым она нужна для оценки надежности, уровня ответственности и деловой репутации человека. Наличие плохой КИ может стать причиной отказа в получении работы или установления более высокого страхового тарифа.

Можно ли восстановить кредитную историю и как это сделать?

Несмотря на устоявшееся мнение, исправить плохую кредитную историю реально. Самый быстрый, самый простой и, главное, легальный способ - воспользоваться сервисом Scorector, не имеющий аналогов на украинском рынке.

Процесс исправления КИ с его помощью включает несколько этапов:

сбор данных о кредитной истории пользователя;

анализ полученных данных и формирование рекомендаций, выполнив которые заемщик может сформировать имидж надежного человека и повысить уровень доверия со стороны кредиторов;

составление персонального плана по улучшению КИ.

Таким образом, можно не только исправить, но и сформировать кредитную историю, если раньше вы никогда не оформляли кредиты.

Что нужно, чтобы воспользоваться услугой?

Чтобы стать участником программы Scorector нужно:

желание исправить испорченную или сформировать КИ; паспорт и идентификационный номер налогоплательщика; заполнить анкету и оплатить комиссию

Каким образом Scorector улучшает плохую КИ?

Участники программы Scorector получают учебный курс по финансовой грамотности и, при наличии плохой КИ, могут открыть специальную кредитную линию на сумму до 4100 грн с еженедельным увеличением лимита. Кредитная линия состоит из небольших траншей (переводов), при этом первый перевод клиент получает сразу после подписания договора. Погашение траншей происходит согласно графику каждые 7 дней, а сумма каждого последующего транша больше суммы предыдущего.

Срок участия в программе определяется при оформлении и обычно варьируется от 7 до 24 недель.

Сведения о каждом выданном и оплаченном транше передаются и фиксируются в бюро кредитных историй (БКИ), тем самым повышая кредитный рейтинг и улучшая кредитную историю заемщика. После этого заемщик гарантированно сможет оформить займ в любом банке или МФО.