Планируется все заработанные в ходе экспериментального проекта средства направить на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов.

В Украине платные камеры в СИЗО принесли прибыль в размере более 2,2 млн грн.

Читайте такжеУкраинцам пересчитают пенсии: Кабмин назвал срокиОб этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Telegram.

«2 276 287 грн - именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта, будут направлены на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов.

Кроме того, сообщается, что в январе к проекту присоединились еще четыре следственных изолятора. Помещения с улучшенными условиями содержания заключенных обустроили в ГУ Бахмутское УИН (№6), Мариупольском, Кропивницком и Измаильском СИЗО. Таким образом, платные камеры уже есть в 26 СИЗО.

Платные камеры: что известно

П остановлением Кабинета министров №305 от 22 апреля 2020 года начат экспериментальный проект - платная услуга по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.

остановлением Кабинета министров №305 от 22 апреля 2020 года начат экспериментальный проект - платная услуга по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины. Платные камеры с улучшенными условиями содержания уже открыты в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском СИЗО.

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Автор: Тамара Отовская