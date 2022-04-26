Тимофей Милованов отметил, что инвесторам будет выгодно вкладывать средства в Украине.

План восстановления и развития Украины United24, который подготовило Министерство экономики, является действенной моделью реанимации экономики через свободный доступ к крупному европейскому рынку.

Об этом в комментарии УНИАН заявил советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"Это большой якорь для экономики, нам это необходимо, чтобы отстроиться. И это в интересах Европы, потому что, чем сильнее будет наша экономика, тем сильнее будет обороноспособность, и тем лучше будет ситуация с безопасностью в Европе. И чем сильнее у нас будет экономика, тем меньше возможностей для политической дестабилизации со стороны России", – пояснил он.

Милованов добавил, что мотивацией для бизнеса со всего мира инвестировать в Украину будет не только возможность дальнейшего экспорта продукции в ЕС, но и другие преимущества.

"Намного лучше будет инвестировать в Украину, чем инвестировать в ту же Польшу или Германию, потому что там налоги будут выше и любые расходы будут выше", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе с участием президента Владимира Зеленского был презентован предварительный план обновления и развития Украины United24.

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины после войны необходимо будет не менее 600 млрд долларов.