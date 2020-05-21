США предоставляют Украине дополнительно $1 миллион на противодействие коронавирусу

В целом правительство США согласилось выделить 15,5 млн долларов на противодействие COVID-19.

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине дополнительно 1 млн долларов на противодействие коронавирусу.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

«Через Агентство США по международному развитию (USAID) Соединенные Штаты Америки дополнительно предоставили 1 млн долларов США на помощь Украине в обеспечении ответа на пандемию COVID-19. Эта поддержка, которую предоставят через одну из украинских общественных организаций, будет использована для закупки товаров в связи с противодействием COVID-19, в т.ч. медицинского оборудования и материалов", - говорится в сообщении.

Также сказано, что сегодня правительство США согласилось выделить в целом 15,5 млн долларов, чтобы способствовать ответу на пандемию COVID-19 в Украине.

Общая стоимость помощи, которую США оказали Украине за последние 20 лет, составляет более 5 млрд долларов.