Монета посвящена наследию древней духовной песенной традиции, распространенной с конца XVI века на всей этнической территории украинцев и белорусов.

Национальный банк Украины со вторника, 15 декабря вводит в обращение новую серебряную памятную монету "Украина - Беларусь. Духовное наследие - Ирмологион".

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Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Памятная монета входит в серию "Духовные сокровища Украины". Она посвящена наследию древней духовной песенной традиции, распространенной с конца XVI века на всей этнической территории украинцев и белорусов, в частности, нотным сборникам различных жанров литургического пения - Ирмологион.

На аверсе монеты нанесен малый герб Украины, дата чеканки, номинал и страница Супральского Ирмологиона.

На реверсе изображен стилизованный фрагмент страницы Ирмологиона и иконы "Воздвижение Честного креста с семьей Яна Собеского", а также надписи "Сборник церковных песнопений" и Ирмологион.

Диаметр памятной монеты составляет 50 миллиметров, тираж - две с половиной тысячи.

Что этому предшествовало

В октябре Нацбанк ввел в обращение памятную монету Украины "Передовая", номиналом 5 гривень.

Монету посвятили медикам и военным, а в их героических образах - и представителям других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм. Во время пандемии, в условиях борьбы за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая совместные усилия, можно победить.

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Автор: УНИАН