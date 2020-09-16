Индекс экономических ожиданий в августе почти неизменный и составляет 72,5.

Индекс потребительских настроений в Украине в августе 2020 года составил 68,5 п., что на 1,8 п. выше, чем в июле. Индекс девальвационных ожиданий снизился на 4,9 п. - до значения 156,9.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

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В августе индекс текущего положения незначительно вырос и составляет 62,5, что на 1,8 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в августе почти неизменный и составляет 72,5.

Курс доллара

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 4,9 п. - до значения 156,9.

Динамика безработицы

В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы улучшился и составляет 140,0, что на 10,0 п. ниже показателя прошлого месяца.

Инфляция

Индекс инфляционных ожиданий также не изменился значительно - вырос на 0,9 п. до уровня 186,1.

"Существенных изменений в значении индексов в августе не произошло. Индексы стабильны со слабой тенденцией к улучшению", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Прогнозы

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

По состоянию на 10 августа 2020 года в Госстате заявили, что инфляция в Украине осталась на прежнем уровне.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

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Автор: УНИАН