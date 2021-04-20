Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 апреля привлекло в государственный бюджет 4,593 млрд грн.
Как сообщается на сайте министерства, средства получены в результате продажи 4 пакетов гривневых облигаций на сумму:
- 33,03 млн грн, сроком обращения 70 дней со средневзвешенной ставкой доходности 8,50% годовых;
- 4 млрд 405 млн грн, на 322 дня, ставка - 11,15% годовых;
- 2,59 млн грн на 581 день, ставка - 11,30% годовых;
- 151,51 млн грн, на 2226 дней под 12,75% годовых.
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Напомним, Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 13 апреля привлекло в государственный бюджет 1,59 млрд грн.
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