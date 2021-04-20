Средства получены в результате размещения четырех пакетов облигаций в гривне.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 апреля привлекло в государственный бюджет 4,593 млрд грн.

Как сообщается на сайте министерства, средства получены в результате продажи 4 пакетов гривневых облигаций на сумму:

33,03 млн грн, сроком обращения 70 дней со средневзвешенной ставкой доходности 8,50% годовых;

4 млрд 405 млн грн, на 322 дня, ставка - 11,15% годовых;

2,59 млн грн на 581 день, ставка - 11,30% годовых;

151,51 млн грн, на 2226 дней под 12,75% годовых.

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Напомним, Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 13 апреля привлекло в государственный бюджет 1,59 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцкий