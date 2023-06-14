Это также станет стимулом для восстановления целого ряда отраслей.

Разблокировка морских портов Украины и возобновление экспорта всех видов продукции поможет снизить цены на импортную продукцию, а соответственно – положительно повлияет на уровень инфляции. Кроме того, полноценная морская торговля станет стимулом для восстановления целого ряда украинских отраслей, пострадавших от войны и логистических сложностей. Об этом заявил эксперт Офиса реформ Кабинета Министров Украины Максим Гардус.

"Без сомнения, открытие полноценной работы морских портов станет стимулом для восстановления отраслей, в цене продуктов которых логистическая составляющая существенная - это аграрная продукция, руда, уголь, металлопродукция, строительные материалы, сырье. Кроме того, возобновление портов положительно отразится на удешевлении импорта - как сырьевого (стройматериалы, нефтепродукты) так и высокомаржинальных товаров, доставляемых контейнерами (техника, одежда и так далее.) Это, в частности, положительно отразится на показателях инфляции", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул: Украина должна использовать все возможные средства давления на РФ, и имеет достаточно оснований называть действия РФ пиратством. Ведь во время захвата Крыма в 2014-м было захвачено множество гражданских судов: портофлот 5-ти крымских портов (буксиры, баржи, катера, плавкраны), суда ГП "Дельта-Лоцман" (лоцманские катера), ГП "Черноморнефтегаз".

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"Во время полномасштабного вторжения аналогичные акты пиратства осуществлены против гражданских судов в портах Мариуполя, Бердянска, Геническа и Херсона (буксиры, катера, баржи, плавкраны). К тому же, похищено много частных плавсредств. Сейчас идет инвентаризация и упорядочение соответствующих потерь ради формирования юридической позиции по претензиям и компенсациям в международных судах", - напомнил Гардус.

Он акцентировал: свобода судоходства - одна из ведущих ценностей мировой общности, и в таком виде она является одним из направлений работы ООН и Международной морской организации.

"Открытие украинских портов, таким образом, является коренным интересом для сохранения мирового порядка, основанного на правилах. И особенно интересно нашим ведущим контрагентам-потребителям нашего агроэкспорта в Африке и Азии (особенно – Ближнем Востоке)", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины. В частности, он предложил подготовить программы страхования для тех компаний, которые готовы вернуться к сотрудничеству с Украиной, и призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – ведь это является актом пиратства.

Как известно, Европейская Бизнес ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились к Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае же, если РФ не согласится, к ее кораблям предлагают применять такие же инспекции, как и к украинским – ведь они могут перевозить военные грузы.