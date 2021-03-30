"МакДональдз" откроют в таких городах, как Ивано-Франковск, Белая Церковь, Луцк и Хмельницкий.

Компания "МакДональдз Юкрейн" в 2021 году планирует инвестировать почти 42 миллиона долларов в развитие сети в регионах и открыть новые рестораны в ряде городов Украины.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"В 2021 году МакДональдз ускоряет развитие, сосредотачиваясь на инвестициях в местные общины. Впервые рестораны откроют в таких городах, как Ивано-Франковск, Белая Церковь, Луцк и Хмельницкий. Компания готова инвестировать и в другие города Украины, где еще не представлена", – говорится в сообщении.

Также в фокусе на ближайшие годы открытие новых заведений в городах-миллионниках – Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве. Сейчас "МакДональдз" рассматривает участки для открытия в 2022 году заведений в Кропивницком и Мариуполе. Кроме того, компания открыта к предложениям о месте расположения первых заведений в Черновцах и Ужгороде.

Отмечается, что компанию интересуют локации с большим потоком людей в городах с населением более 200 тысяч. Площадь участка под новым рестораном должна быть достаточной для установления всех каналов продаж: зала, террасы, МакДрайва, экспресс-окна и специальных окон для доставки.

Также сообщается, что в 2020 году "МакДональдз" открыл новые заведения в Одессе, Днепре, Харькове, Киеве и Буче (Киевская область), а количество ресторанов достигло 98 в 21 городе Украины. Объем инвестиций в строительство новых и реновацию существующих заведений в прошлом году составил почти 26 миллионов долларов.

Справка УНИАН

"МакДональдз Юкрейн" открыла первое заведение в Украине в 1997 году в Киеве. Сегодня в компании работает почти 10 тысяч человек.

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Автор: Анна Нагорная