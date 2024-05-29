Основные проблемы экспортеров - трансфертное ценообразование и валютное регулирование.

Украинские экспортеры во время войны сталкиваются с большим количеством проблем, которые вызваны как непосредственно боевыми действиями, так и неоднозначными практиками контролирующих органов и последствиями недостаточно продуманных управленческих решений власти. Среди таких проблем стоит отметить сомнительные методы контроля трансфертного ценообразования, невозврат НДС, различные валютные ограничения и др. Об этих проблемах говорили представители бизнеса на круглом столе "Проблемы экспортеров во время войны: вызовы регулирования".

В частности, одним из главных проблемных вопросов украинских экспортеров ГМК является несовершенство системы контроля за трансфертным ценообразованием (ТЦО). Заключение Верховного Суда от 2022 г. разрешило ГНС использовать котировки PLATTS как единственный источник информации для любой операции ТЦО в пределах горно-добывающего и топливно-энергетического секторов.

Но, по словам Владимира Бевза, ведущего юрисконсульта "Метинвест Холдинг", ценовые котировки PLATTS являются результатом субъективного суждения, проконтролировать корректность которых невозможно. Поэтому использование PLATTS в делах контроля ТЦО может привести к давлению на бизнес, ведь применение определенных котировок может легко сделать любое экспортно-ориентированное украинское предприятие ГМК нерентабельным.

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"Согласно данным "большой четверки" аудиторских компаний, практики использовать один источник информации при расчетах ТЦО не существует нигде в мире! Поэтому опыт Украины противоречит международной практике и дискриминирует украинский бизнес. Стоит отметить, что признание PLATTS единственным источником информации для контроля за ТЦ в украинском законодательстве не установлено и является манипулятивным со стороны ГНС, ведь эти нормы регулируют исключительно рентную плату", - объясняет юрисконсульт.

Со своей стороны Наталья Артемчук, координатор налогового комитета Европейской Бизнес Ассоциации, отметила, что объединение готовит свою позицию относительно неоднозначных подходов налоговой службы в вопросах контроля ТЦО, которую обнародуют в ближайшее время.

Также экспортеры имеют проблему с возмещением НДС, из-за чего предприятия теряют оборотные средства и не могут осуществлять финансовое планирование. Кроме того, компании ожидают дальнейшего ослабления валютных ограничений: сейчас крупные экспортно-ориентированные компании ждут расширения установленных лимитов и условий по выплате дивидендов и процентов по "старым" задолженностям. Ведь, несмотря на внедрение смягчений валютного регулирования со стороны НБУ, проблема обслуживания иностранных кредитов полностью не решена.