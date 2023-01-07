Размер возмещения услуги составит 6700 грн вместо 2272 грн.

Правительство увеличило размер компенсации стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "Муниципальная няня" с 2272 грн до 6700 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Правительство приняло решение об увеличении размера компенсации услуги с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года", — говорится в сообщении.

Согласно постановлению Кабинета министров "Некоторые вопросы социальной защиты детей и семьи", компенсация услуги по уходу за ребенком до трех лет "Муниципальная няня" предоставляется в случае осуществления ухода за ребенком с инвалидностью или в случае, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.

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Также постановление определяет механизм начисления компенсации услуги в зависимости от фактического времени осуществления такого ухода за ребенком на основании акта об оказанной услуге "муниципальная няня".

В министерстве подчеркнули, что в течение января 2023 года родители, опекуны ребенка в возрасте до трех лет, которые получают возмещение стоимости услуги "Муниципальная няня", должны подтвердить свое право на такое возмещение, предоставив соответствующие документы структурным подразделениям по вопросам социальной защиты.

Какой будет минимальная зарплата 2023 года

До 1 октября 2022 минимальная зарплата в Украине составляла 6500 гривень, после повышения и сейчас она составляет 6700 гривень. В 2023 году минимальную заработную плату в Украине не планируют повышать.

3 ноября Рада утвердила госбюджет Украины 2023 года. Согласно документу, минимальная зарплата в Украине составит 6700 гривень в месяц и не будет меняться в течение всего года.

В условиях войны государство будет направлять бюджет в первую очередь на другие приоритетные направления: сектор обороны и безопасности, выполнение социальных обязательств государства (пенсии и соцобеспечение) и медицину.

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