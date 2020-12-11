Согласно октябрьскому прогнозу, Нацбанк ожидал роста международных резервов в 2020 году до $29,1 миллиарда.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста международных резервов с $29,1 млрд до $27 млрд в 2020 году.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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«Уровень международных резервов Украины до конца 2020 года вырастет до приблизительно $27 млрд или больше — в зависимости от долговых размещений правительства», — сообщили в НБУ.

Согласно октябрьскому прогнозу, Нацбанк ожидал роста международных резервов в 2020 году до $29,1 млрд.

«В то же время заложенные в прогноз предположения о получении официального финансирования от МВФ и других кредиторов оправдались лишь частично — были получены только средства от ЕС», — сказано в сообщении НБУ.

Предыдущий прогноз

Ранее, в октябре, Нацбанк ухудшил прогноз роста международных резервов с $29,8 млрд до $29,1 млрд. Международные резервы НБУ в ноябре сократились на 0,02% до $26,13 млрд.

Смягчение монетарной политики

12 июня 2020 года Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

Чистая прибыль украинских банков за январь-май 2020 года выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,964 млрд грн.

24 июня 2020 года заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова прогнозировала рекордно низкие ставки по кредитам к концу года.

В третьем квартале 2020 года средние ставки по гривневым кредитам для компаний сократились на 1 п.п. и составили 9,6% годовых, а по кредитам физлицам — сократились на 1,9 п.п., до 30,9% годовых.

10 декабря 2020 года Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% четвертый раз подряд.

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Автор: УНИАН