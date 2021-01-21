В дальнейшем регулятор готов повышать учетную ставку для приведения инфляции к цели.

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% пятый раз подряд.

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Об этом сообщается в материалах НБУ.

"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Национальный банк остается преданным своему обязательству по достижению цели по инфляции. Дальнейшая монетарная политика направлена на обеспечение надлежащего баланса между реакцией на инфляционные риски и поддержкой восстановления экономики", - сказано в материалах регулятора.

В НБУ отметили, что в дальнейшем регулятор готов повышать учетную ставку для приведения инфляции к цели.

"Национальный банк принимает во внимание ухудшение инфляционных ожиданий в конце прошлого года, а также усиление фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса. Если влияние этих факторов будет усиливаться, но не будет компенсировано другими факторами, в частности, существенным притоком капитала, Национальный банк повысит учетную ставку. Это позволит сдержать ускорение инфляции в 2021 году и вернуть ее к цели в 5% в 2022 году", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины ожидает ускорения инфляции в первом полугодии 2021 года с возвращением в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года.

В декабре 2020 года Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% четвертый раз подряд.

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Автор: Екатерина Жирий