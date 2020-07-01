НБУ поможет страховать украинских сельхозпроизводителей

Задачей НБУ является обеспечение прозрачности работы страховщиков.

Национальный банк Украины планирует работать со страховыми компаниями в направлении развития страхования отечественных сельскохозяйственных производителей.

Об этом на онлайн-брифинге сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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"Если мы говорим о каких-то обязательных видах страхования или государственных программах страхования в качестве поддержки агропроизводителей, то мы здесь как регулятор будем сотрудничать в рамках нашей компетенции. Если говорить в целом о страховании аграрной отрасли, то, учитывая, что это одна из мощнейших отраслей в нашей стране, мы планируем работать со страховыми компаниями относительно того, какие продукты они могут предложить аграриям, чтобы поддержать дальнейшее развитие этой отрасли", - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что если программы правительства по поддержке сельхозпроизводителей будут предусматривать участие страховых компаний, то задачей НБУ является обеспечение прозрачности работы тех страховщиков, которые будут принимать участие в данных программах.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономики, на поддержку страхования агропроизводителей в 2021 году необходимо выделить 2 млрд грн из государственного бюджета Украины.

В 2017 году Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планировало разработать механизм страхования сельхозпроизводителей от стихийных явлений. Однако до сих это не было сделано. Так, в программе государственной поддержки АПК на 2019 и 2020 годы такое направление отсутствует.

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