Нацбанк движется ко второму этапу валютной либерализации.

Национальный банк Украины ставит в приоритет переход ко второму этапу валютной либерализации, предусматривающему разрешение на репатриацию процентов по "старым" долговым обязательствам. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

В соответствии с ним, 5 февраля НБУ встретился с представителями бизнес-ассоциаций, таких как Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация, а также с крупным бизнесом.

Отмечается, что в ходе встречи в частности обсуждался вопрос валютного регулирования, наиболее беспокоящий бизнес, а именно – смягчение валютных ограничений.

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"НБУ полон решимости продолжать валютную либерализацию, несмотря на все вызовы, которые формирует война. Как только появятся соответствующие предпосылки, мы продолжим движение в этом направлении. Мы уже имеем существенный прогресс в реализации первого этапа смягчения валютных ограничений. Ставим в приоритет его завершение и переход к реализации второго этапа", – сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Со своей стороны, заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий напомнил, что второй этап смягчения ограничений будет предусматривать дальнейшую либерализацию торгового финансирования, возможности управления валютными рисками банков, а также разрешение на репатриацию процентов по "старым" долговым обязательствам.

Среди других тем встречи– новые макропрогнозы НБУ, состояние валютного рынка, риски 2024 года и международное финансирование. Нацбанк ожидает, что ритмичность международной помощи возобновится в ближайшие месяцы.

В частности, вскоре регулятор ожидает решения США по финансированию. Отмечается, что получение Украиной необходимого объема западной помощи критически важно для реализации базового сценария макропрогноза НБУ. В то же время необходимо наращивать внутренние ресурсы.

"Мы являемся партнерами бизнеса и на самом деле имеем общую цель – помочь стране приблизить Победу. Надеюсь, что наше сотрудничество усилит возможности Украины", – подытожил глава НБУ.

Недавно в "УкрСиббанке" заявили, что введенные с начала полномасштабного вторжения валютные ограничения стали новым фактором, мешающим привлечению иностранных инвестиций в Украину.