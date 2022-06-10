По его мнению, регулятор развернул войну против банка и последние полгода "целенаправленно уничтожал" учреждение.

Акционеры и менеджмент АО "Мегабанк" не согласны с решением НБУ о неплатежеспособности банка и будут обращаться с соответствующим заявлением в суд.

Об этом во время пресс-конференции 8 июня сообщил главный акционер АО "Мегабанк" Виктор Субботин.

По его мнению, регулятор развернул войну против банка и в последние полгода "целенаправленно уничтожал" учреждение.

"Я откровенно говорю о том, что НБУ целенаправленно уничтожал Мегабанк в течение полугода... Поэтому я как мажоритарный акционер и человек, более 30 лет, посвятивший свою деятельность банку, безусловно, обращусь в правоохранительные органы с просьбой разобраться, зачем НБУ целенаправленно уничтожал коммерческий банк государства", - добавил Виктор Субботин.

По его словам, в целом решение НБУ о признании банка неплатежеспособным приведет к убыткам для государства на общую сумму более 6,3 млрд. грн.

Около 4,5 млрд гривен будут выплачены вкладчикам Мегабанка (100% вклада) из бюджета, 1,5 млрд гривен составили безвозвратные потери госпредприятия "Украинские энергетические машины" – харьковское предприятие, объединившее два (АО "Турбоатом" и АО "Завод" "Электротяжмаш"), где работает более 5000 работников. Еще 469 млн гривен потеряет Министерство финансов Украины.

Напомним, 2 июня Национальный банк признал АО "Мегабанк" неплатежеспособным.