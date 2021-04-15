Нана Черная

Правительство "одарило" украинцев очередными новшествами предоставления субсидий. Казалось бы, коронакризис, локдауны, которые спровоцировали громадное сжатие экономики и рост безработицы, должны были отразиться в решении Кабмина заботой о нуждающихся. Украинцам нужно, согласно цивилизованной практике, создать все условия для выживания в жесткой ситуации. Но не тут-то было. О послаблении требований для субсидиантов речь не идет. Напротив, новые правила, которые позволили бы получить помощь от государства, ужесточены.

О послаблении требований для субсидиантов речь не идет

Кабмин решил пересмотреть подходы к учету имущественного состояния украинцев – граждан самой бедной в Европе страны, которые обратились за госпомощью для оплаты неподъемной "коммуналки" - с особым цинизмом. Теперь учитываться будут наличие депозитов и полученные от них доходы, дивиденды от ценных бумаг, единовременные дорогие покупки, операции по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечение границы, в том числе поездки в отпуск, и так далее.

Также правительство решило отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые принимали решения о назначении субсидий в отдельных случаях при наличии условий, когда госпомощь не назначается. То есть, на местном уровне все вопросы больше решаться не будут. С одной стороны, это действие позволяет убить "кумовство". С другой – вся "субсидийная" история была передана на места тем самым Кабмином…

Правительство успокаивает, что "реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в госбюджете на предоставление жилищных субсидий".

Логика железная - помощь только самым нуждающимся

На первый взгляд, вроде бы все правильно. Денег в казне минимум, их, как и в самых развитых странах мира, "сожрал" коронавирус. Средств на все-про все не хватает, спасти может только "усиление" адресности бедствующим, в том числе, по предоставлению жилищных субсидий. Лучший выход – ужесточить требования при их назначении.

Логика железная - помощь только самым нуждающимся. А если деньжата собирал на депозите -надцать лет, так сказать, на будущую старость (нормальных пенсий большинству украинцев и сейчас не видать), то это – не к государству. Да и детей возить в отпуск к теплым морям не стоит - вкалывай и плати за коммуналку.

А неподъемный рост тарифов гражданина, по логике правительства, волновать не должен – о тебе, мол, позаботятся. И неважно, что в Европе малоимущим делают скидки на отпускные поездки, предоставляют бесплатные путевки на местные курорты, позволяют выехать за рубеж с учетом "бонусов". Это все в Украине не работает.

Тем временем задолженность за жилищно-коммунальные услуги на конец первого месяца текущего года превысила 80 млрд гривен. На начало года она была на уровне 73,6 млрд гривен. То есть, за месяц показатель увеличился на 7,4 млрд гривен.

Но есть и "обнадеживающие" цифры. В марте субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получило практически все то же количество населения - около 3 миллионов украинцев, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем – до 1685 гривен. Можно сделать вывод - уровень благосостояния падает, отсюда и рост госпомощи.

В том же месяце премьер Денис Шмыгаль заявил, что "необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность". При этом заверил, что государство "и в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги".

Можно сделать вывод - уровень благосостояния падает, отсюда и рост госпомощи

Сделав громкое заявление, которое сводилось в тому, что список субсидиантов будет расти из-за сложного экономического периода, Шмыгаль дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о столь важном решении правительства.

Благородные планы! Но им, как видно, не суждено осуществиться. "Механизмы" так и не разработаны, как и не проведена благая "коммуникационная" работа с населением. Вместо этого – ужесточение правил предоставления субсидий. Возможно, это будет удар по "богатым", как это сейчас преподносится, но в список "обеспеченных", традиционно, попадут и тысячи рядовых украинцев, на которых и сэкономят.

Вспоминается и еще одно заявление от власти. В декабре прошлого года глава Минсоцполитики Лазебная заявила, что в 2021 году число получателей субсидий не сократится. Кроме того, порядок получения выплат будет упрощен – снимут "некоторые" барьеры, мешавшие претендовать на помощь от государства. Денег, якобы, на всех хватит (в 2021 году на субсидии направлено 36,6 млрд гривен - на 2,7 млрд гривен меньше, чем в 2020 году). Лазебная заверила - в Минсоцполитики "ждут всех, кому трудно".

Если попытаться собрать все эти заявления и действия в единую картинку, логики в "субсидийной" истории я не вижу. А вы?

Нана Черная

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