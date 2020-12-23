Кошмар для бизнеса. Почему депутаты не могут окончательно убить налоговую милицию

В парламенте ждет рассмотрения законопроект, которым «реанимируется» налоговая милиция. Депутаты аргументируют инициативу законодательными «промахами», которые якобы допустили ранее. УНИАН разбирался в ситуации.

Бизнес, который все никак не может пережить фискализацию, ждут новые «потрясения». На рассмотрение парламента внесен законопроект, целью которого является «обеспечение дальнейшего функционирования органов налоговой милиции и выполнение ею своих задач на период до создания Бюро экономической безопасности и его территориальных подразделений».

Это самое Бюро все никак не может заработать - в законодательном поле что-то не заладилось. Но депутаты придумали выход: налоговой милиции - основному кошмару предпринимателей - продлевают жизнь. Дескать, кто-то же должен контролировать происходящее в налоговой сфере. Инициаторы документа – Даниил Гетманцев и Ольга Василевская-Смаглюк, представители парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

«Разработка этого законопроекта обусловлена ​​необходимостью четкого урегулирования вопроса деятельности органов налоговой милиции в период вступления в силу закона «О Бюро экономической безопасности Украины» и создания Бюро экономической безопасности и его территориальных подразделений… После вступления в силу Закона «О Бюро экономической безопасности Украины» (№ 3087-д), а именно со дня, следующего за днем ​​его опубликования, органы налоговой милиции перестают существовать, однако Бюро экономической безопасности и его территориальные подразделения еще не будут созданы. Таким образом, с целью обеспечения выполнения конституционного принципа непрерывности и стабильности функционирования центральных органов исполнительной власти, в том числе функции борьбы с правонарушениями налогового законодательства, возникает необходимость принятия указанного законопроекта», - отмечается в пояснительной записке к документу.

«Налоговый» катаклизм

История началась с того, что МВФ и ЕС для продолжения кредитных программ с Украиной выдвинули условие - в нашей стране должен быть ликвидирован «силовой прессинг» бизнеса со стороны фискальных органов. Это, якобы, улучшит доверие к правозащитным структурам. В первую очередь, власть взялась за ликвидацию Государственной фискальной службы, созданной вначале 2014 года вместо погрязшего в коррупции Министерства доходов и сборов, учрежденного во времена Януковича. Реорганизация ведомства началась в 2018 году. ГФС разделили на Таможенную и Налоговую службы. В мае 2019 года Минюст зарегистрировал ГНС как юрлицо и начал процедуру ликвидации ГФС. Она длится по сей день. В структуре службы осталась только налоговая милиция. В сентябре 2019-го Кабмин временно продлил полномочия налоговой милиции в ГФС. Тогда же был создан департамент по финрасследованиям в Генпрокуратуре.

Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, ГФС планировалось ликвидировать до конца текущего года. Но произойти это должно после создания нового органа - Бюро экономической безопасности, который должен принять на себя функции борьбы с экономической преступностью. Причем дело это не быстрое. Как отмечали в правительстве, на все про все потребуется год, если не больше, после принятия соответствующего закона. Сам документ Верховная Рада приняла за основу 3 сентября текущего года. Но дальше дело не пошло.

Бизнес резко раскритиковал законопроект. В частности, Европейская Бизнес Ассоциация выступила категорически против принятия этого документа и предложила наработать новый законопроект.

«Хотя законопроектом предлагается создать Бюро экономической безопасности как орган, целью которого будет выявление и расследование уголовных преступлений экономического характера, по мнению экспертов Ассоциации, указанная цель не имеет ничего общего с содержанием положений этого документа. Зато создание органа в предложенном формате может усилить недоверие бизнеса и инвесторов к правоохранительным органам», - говорилось в заявлении ЕБА.

Профильный комитет в конце сентября так и не согласовал документ о создании БЭБ. Не удалось оформить в законодательном поле новую службу «не силовой, а интеллектуальной», на чем акцентировал Шмыгаль.

Таким образом, вопрос жизнеспособности налоговой милиции остался в силе.

Нюансы идей депутатов

Именной партнер, адвокат Адвокатского объединения «Лещенко, Дорошенко и партнеры» Александр Телешецкий считает, что необходимость разработки и принятия данного законопроекта, прежде всего, обусловлена ​​неготовностью государственного аппарата к запуску своего нового проекта - деятельности очередного правоохранительного органа «Бюро экономической безопасности Украины», призванного выполнять задачи по обеспечению предотвращения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, объектом которых являются финансовые интересы государства и местного самоуправления.

«Изначально указанная структура планировала объединить в себе функции и полномочия всех правоохранительных органов государства, призванных вести борьбу с экономической преступностью. Однако, в дальнейшем, опираясь на такие перспективы и пытаясь предупредить ограничения собственных властных полномочий в этой сфере, руководители правоохранительных органов начали проводить реорганизации профильных подразделений с целью их сохранения в своей структуре и недопущения аккумулирования этих полномочий в пределах создаваемого Бюро. Очевидно, что реальной политической воли для создания Бюро экономической безопасности Украины власть не демонстрирует, поэтому перспектива его быстрого учреждения и начала работы пока кажется призрачной», - отметил юрист.

По его мнению, проектом этого нормативного акта государство в очередной раз признает и демонстрирует свою хроническую неспособность своевременно, качественно и эффективно обеспечить выполнение поставленных задач по реформированию правоохранительной системы государства. Год назад, таким же способом и по аналогичным причинам парламент отсрочил на шесть месяцев начало работы органов дознания.

В то же время, для сферы национального бизнеса принятие законопроекта особых последствий иметь не будет. Поскольку государство таким образом фактически откладывает момент окончательной ликвидации налоговой милиции как органа досудебного расследования и оперативного подразделения. Вместе с тем, очевидно, в перспективе начнет функционировать новый орган, который продолжит выполнять аналогичные задачи. Какими же будут его «индивидуальные характерные черты» и «почерк», покажет время, отмечает юрист.

Партнер, адвокат Адвокатского объединения «Ассирия» Дмитрий Куцевол, подчеркивает, что закон «О Бюро экономической безопасности Украины», которым должны быть урегулированы вопросы правопреемственности функций и задач налоговой милиции, проголосован лишь в первом чтении. Окончательное его принятие перенеслось на 2021 год. Таким образом, Бюро так и не создано. Поэтому депутаты и хотят урегулировать вопросы деятельности налоговой милиции, продлив ее полномочия в структуре ГФС на срок, достаточный для решения вопроса о создании Бюро и полноценного запуска его деятельности.

«Вопросы деятельности налоговой милиции, кроме Налогового кодекса Украины, регулируются еще и Уголовным процессуальным кодексом. В части, касающиеся основных вопросов деятельности налоговой милиции, обозначенных этими законами, законопроект никаких изменений не внесет. Это, в свою очередь, очень мало влияет на бизнес, так как налоговая милиция будет продолжать существовать в структуре ГФС и осуществлять свою деятельность. Какие-либо изменения для бизнеса могут наступить лишь после полноценного запуска Бюро экономической безопасности», - отметил Куцевол.

Адвокат, управляющий партнер АО «Тарасюк и партнеры» Сергей Тарасюк считает, что, в случае принятия данного законопроекта в предложенной редакции, ликвидация налоговой милиции будет осуществлена ​​только со дня принятия решения Кабмина о начале деятельности нового органа - Бюро экономической безопасности, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу соответствующего закона. То есть, принятие Радой данного законопроекта приведет к де-юре восстановлению деятельности налоговой милиции на неопределенный период времени.

«Это подтверждается тем, что 3 сентября 2020 года Верховная Рада приняла законопроект «О Бюро экономической безопасности» только в первом чтении. В настоящее время уже существует 1500 поправок к этому документу. К тому же, неизвестно, поддерживают ли данный законопроект в редакции, которую взяли за основу. Что касается налоговой милиции, то она, в частности, проводила оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, принимала меры по возмещению причиненного государству ущерба и прочее. Однако недостаточная эффективность налоговой милиции стала предметом обсуждения даже международных доноров. «Маски-шоу» и негативная репутация - именно такие ассоциации вызывает деятельность этого органа среди предпринимателей и инвесторов. Крайне низкий и уровень доверия среди населения и бизнеса. В частности, 85% дел, открытых за уклонение от уплаты налогов и сборов были закрыты за отсутствием состава преступления. За уклонение от уплаты налогов в 2015-2016 годах в суд передано лишь 7% дел с обвинительными заключениями и столько же - с предложениями освободить от ответственности. Отсутствие значительных поступлений в бюджет в результате работы налоговой милиции. Зато расходы из бюджета на содержание сотрудников структуры превышали в разы размеры поступлений в бюджет от их деятельности», - отметил юрист.

Он также напомнил, как оказывалось давление на бизнес. Это - необоснованные обыски, изъятие техники и другого имущества предпринимателей, применение вне процессуальных методов, целью которых является именно давление. Также действующее законодательство не дает предпринимателям возможности симметрично защищать свои права. Особенно это касается де-факто отсутствия эффективных инструментов для привлечения к ответственности за противоправные решения. Как следствие, сотрудников налоговой милиции невозможно привлечь к материальной и дисциплинарной ответственности. Отдельного вопроса заслуживают частые решения следственных судей об отсутствии полномочий налоговой милиции при реализации целого спектра полномочий, предусмотренных ПК Украины.

«Думаю, что это еще одна причина для возвращения легальности налоговой милиции. Бизнесу от законопроекта ждать ничего хорошего не стоит. В случае его принятия, следует ожидать активизации налоговой милиции, особенно в части полномочий, согласно ПК. В течение последних двух лет налоговая милиция не проявляла чрезмерную активность. Возможно, в силу перманентных реформ налоговых органов, а, возможно, с целью прекращения эскалации общественного недовольства ее действиями», - подытожил эксперт.

Законопроект о «реанимации» налоговой милиции ждет рассмотрения в сессионном зале парламента. Это может случиться уже в начале следующего года.

Нана Черная

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